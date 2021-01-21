撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-01-21 20:00

【Gentlewomen｜譚嘉儀】譚嘉儀（Kayee）於《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》中獲頒「最佳演繹女歌星」及憑《原來有愛》獲「勁歌金曲獎」。在《超級巨聲3》勇奪季軍之後，譚嘉儀坦言曾想像比賽完結便有公司出歌出碟：「點知冇，亦都冇任何工作。」最低潮的日子，四處叩門被拒，甚至一再被嘲。

32歲的譚嘉儀因參加《超級巨聲3》而入行，10年後終於在《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》獲頒「最佳演繹女歌星」及憑《原來有愛》獲「勁歌金曲獎」。（黃舒慧攝）

奪《巨聲3》季軍後沒工開 戶口跌至3位數

32歲的譚嘉儀近年憑演出《降魔的》、《殺手》，加主持《流行經典50年》令形象更入屋，但回到2011年歌唱節目《超級巨聲3》奪得季軍後，但直處於半紅不黑的狀態。

「曾經懷疑自己是否真的適合唱歌，我係咪入錯行？」譚嘉儀回想當年初出道時，半年至一年也沒有工作機會：「曾經戶口入面只剩下好少好少錢，真係唔知點捱，（撳唔撳到出嚟？）未至於撳唔到，但低過4位數字。」譚嘉儀沒有放棄，她放下比賽季軍身分開始「叩門」尋找工作機會：「問監製會不會需要演員，（之後）就得到木偶妹角色，都等了一段時間，但做主持、拍劇都不是音樂事業。」

▼▼▼譚嘉儀沒有放棄，她放下比賽季軍身分向唱片公司自薦，卻被冷嘲熱諷？點圖看她的經驗▼▼▼

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譚嘉儀回想當時唱片公司的評價。（黃舒慧攝）

寄情於歌 前度出軌後學懂：寧願找到一個適合的人

譚嘉儀近年在樂壇也有亮眼成績，剛在《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》中奪得「最佳演繹女歌星」，歌曲《Can You Hear》點擊率累計更超過800萬，原來很多歌曲的靈感都是源於她的愛情經歷。

譚嘉儀指她會透過歌曲抒發愛情的經歷、情感。（黃舒慧攝）

譚嘉儀坦言，小時候都會對愛情充滿憧憬，想被愛，曾經歷前度出軌，令她對待愛情亦多了層保護網。「曾經試過有一段感情很錯，本身以為對方好好，無微不至、好細心，我好信任他，怎料發現他（同時）有多個女朋友，當時大受打擊。」別看譚嘉儀給人印象屬「乖乖女」，談吐溫文有禮，但面對愛情，她卻沒有變得卑微，重提「錯的人」，給予機會過後，她原來也可決絕得很，沒有一點留戀。

「（當時）我便跟自己說，寧願找到一個適合的人，也不要胡亂一有感覺便開始。」

或許是獨自在異地半工讀練成她求實際、獨立的個性，又或者如她所言，將那些癡愛都放到歌曲之中。「現在想法會較實際，會考慮大家會不會有將來、生活步伐合不合拍；性格方面一定要夾，要不然火星撞地球，會出現好多嗌交，關係也不會快樂。」

▼▼▼點圖看譚嘉儀中學時期「男仔頭」，卻坦言愛情上有一大優勢？▼▼▼

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譚嘉儀被指與前輩陳秀珠「撞樣」。（黃舒慧攝）

譚嘉儀化妝似陳秀珠？IG素顏照獲激讚

過去一年算是譚嘉儀的豐收年，《降魔的2.0》的莉莉戲份不少、《殺手》的角色沝淼淼令譚嘉儀更深入民心，而她的妝容亦成為話題，事關出鏡濃妝的她，被指與62歲前輩陳秀珠「撞樣」，而在IG分享的做運動素顏照，卻被網民大讚似16歲少女。她卻含羞回應：「用（手機）App整啫，」「我自己（對評價）都好surprise，我會多啲淡妝。」

曾說過30歲前在圈中還沒有成就便退出的譚嘉儀，現在無論是歌、影，還是素顏都引來了關注，被問到有否覺得自己爆紅：「我從來都冇突然間覺得『嘩，紅喇』嘅感覺；多咗人認識係開心，但絶對唔會話『Okay喇、掂喇』，當你咁諗，就會停喺嗰個位。」譚嘉儀堅定地說。

▼▼▼譚嘉儀如何回應與前輩陳秀珠「撞樣」？點圖即看▼▼▼

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▼▼▼點圖即看譚嘉儀，由入行到入屋的外貌蛻變▼▼▼

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▼▼▼同場加映：「30歲」只是1/3人生的時間，只要願意面對自己，追求自己想要的，不着急也不焦慮「三十而立」，《三十而已》有哪些人生、愛情金句正中你心（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼日本雜誌《週刊女性》每年也會公布「最討厭女星」名單，由2000名女讀者票選出來，她們並會說出該名女星不討好的原因，點撃即看（延伸閱讀）▼▼▼

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