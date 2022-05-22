心測｜想知道怎能提升職場戰鬥力？這類人最愛chur爆自己先苦後甜
撰文：星座屋
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想要在職場中站穩腳跟，那麼就要懂得提升自己的職場戰鬥力才行。
因為只有你足夠強，別人才不太會來打你的主意。他們會知道，不管怎麼做都是無法阻擋你的，只能夠好好的跟你相處。
那麼你該怎樣提升職場戰鬥力呢？快來測一測吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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答案解析：
A. 時常進修提升自己。
上班時間大多數人面對的工作都是一樣的，所以你想要比別人更強更優秀，就會比較難。而真正的較量其實在下班之後，有的人選擇跟朋友出去玩，有的人選擇好好學習提升自己。所以一段時間後，彼此的差距就會顯現出來了。你若是想要提升職場戰鬥力，那麼就一定要多去進修自己，扔掉手機好好學習，時間會證明一切的。
B. 選擇難度大的工作挑戰。
若是你想要在職場中提升自己的戰鬥力，那麼就一定不要挑那些簡單的工作來做。因為那些事情往往不需要任何的技能，只是浪費一點時間，誰都可以處理好。而複雜的工作就不同了，會需要調動你各方面的技能跟實力。雖然剛開始你會很崩潰，會陷入自我懷疑當中。但是在這樣的高強度下，你很快就會把別人甩在身後了。
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C. 跟對好的領導。
一個好的領導，往往能夠讓自己少走很多的彎路。所以在職場中，除了關心自己的收入未來外，更需要關心的是自己要跟哪一個領導。因為如果領導無能，那麼自己始終都得不到進步，只能一直在職場中混日子了。而想要提升職場戰鬥力的話，就必須要找到一個好的領導。或許過程會很辛苦，但是很快你就會發現自己變強了。
D. 要不怕犯錯。
沒有誰是可以永遠都不犯錯誤的，尤其是在職場中，要面對很多未曾接觸過的工作，自己只能夠從頭開始學起。這種情況下就不要害怕膽怯，而是要放開了去做。每一次犯錯，都是在幫助自己鞏固技能，都會讓自己變得更強大起來。反而是一直害怕出錯不敢去做的，就很難能夠進步。所以不要有顧慮，不懂就去嘗試下。
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