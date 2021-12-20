優秀女生都追求完美！即測你除外貌與內涵外，還差甚麼就無得輸？

想知道你身上哪種能力最美中不足嗎？俗話說：「人無完美」，看起來再完美的人都有自身不足之處。每個人性格不同，能力不同，但唯一能夠確定的是我們都有短處。不完美並不是羞愧的事，若是能正視且改正，那才能更接近完美。你身上哪種能力最美中不足？



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【測驗結果分析】

A. 你缺乏改變的能力

你在生活上給人很固定的感覺，也許你會覺得在生活上處處受限，或者是自我壓抑的能力很強，能夠忍受孤獨或是隱藏自己不想被人瞭解的部分，唯恐哪一天被人知道而無法自處，所以你最缺乏的是改變的勇氣。建議你要多注重自己的真實感受，嘗試把自己心裡想講的話說出來，好讓自己的孤單無助也有個地方可以休息吧！

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B. 你缺乏穩定的能力

你在生活上是個腦筋不錯、老是在改變的人，你很難被瞭解，思想也與一般人不太一樣，你感興趣的事物也比較少人喜愛。雖然很多人佩服你的頭腦與才華，但是你的生活相當不穩定，總是感覺自己很不踏實，所以你最缺乏的是穩定的能量。建議你要克服自己老是跟他人唱反調的習慣，也許有時候你是對的，但要記得這世界上的對錯是由大多數的人所決定的，而不是你。

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C. 你缺乏勤勞的能力

你具有商人的基因，做事有規劃、重視步驟，是個能夠用最方便的方法得到最大利益的人，乍看之下是個穩重、值得可靠的人。但是你天性稍嫌懶惰、缺乏感性，不知道感情的可貴，所以常常給人有一種不太真實的感覺。如果你能夠多付出一點情感，在生活上勤勞一點，也許就會更受歡迎。

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D. 你缺乏自主的能力

你總是給人一種自信不足、逆來順受的感覺。你不喜歡跟別人有衝突、討厭比較，但不喜歡因此而被別人看扁，所以常常會在內心跟別人過不去，其實這樣反而更傷害自己，所以你最缺乏的是自主的能力。建議你可以多培養自己的興趣、想想如何規劃自己工作以外的生活，別再把自己關起來了！

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E. 你缺乏同情心的能力

你會特別注重自己的感覺，常常將自己所遭受的困難無限擴大，像世界末日就快要降臨一樣。但是換作是別人遭遇到同樣的事，你反而只會輕描淡寫，沒什麼大不了，所以你最缺乏的是同情心。建議你要多關心別人、去感受他們所遭遇的困難，別老是覺得自己好像在吃虧，這樣朋友可是會越來越少的。

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