心理測驗｜你挑選哪隻招財貓放睡房？想提升運氣先要整理好這地方

之前分享過很多跟動物有關的心理測驗，其中關於隱藏性格、雙面個性等問題的測驗人數都相當高。



2022年已經過了1/4，大家的運勢都還好嗎？（笑）今天妞編輯要來分享一個跟招財貓有關的心理測驗，一起來看看要如何提升運勢吧！

以下4款招財貓，你想放哪款在房間？測出提升你運氣的方法~（點擊放大開始）▼▼▼

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心理測驗答案解說：

Ａ. 選擇Ａ的妞妞想必擁有很高的美感，你還具備著對時尚、美妝和流行的高敏銳度，因此，提升你運氣的方法是打好自身皮膚和身體的基礎！你可以專注在皮膚的護理與排毒，透過提升氣色來改善妝容、打扮，會讓你看起來更有吸引力，在日常生活與人際關係的經營上也會更得心應手喔～

Ｂ. 你的個性相當微妙，有時候成熟穩重，有時候又有點古靈精怪，對這樣性格多變的你，獲得好運的秘訣是釋放壓力並照顧好內心的自己。如果想獲得加成效果，可以穿上「粉紅色」的衣服，不想這麼引人注目？可以試試任何貼身小物，比如說：內衣、包包、髮夾、首飾等等，其中最有效的是「時鐘」，可以在任何時刻療癒自己！

Ｃ. 選擇 C 的妞妞想必是個性格細膩且容易做夢的人，為了提升你的運氣，可以整理床上、家裡的布娃娃、洋娃娃等人型玩偶。風水專家說過，人偶放在房間的話會容易吸收陰氣，所以最好不要放太多舊娃娃。如果覺得自己已經不需要了，可以捐給需要的人，這樣一來你的身體和精神都會變得更輕，可以打開自己的運氣！

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Ｄ. 選擇 D 的妞妞是很容易被環境影響的人，如果想提升運氣可以試試看「清潔」，只要是有水流過的地方、污垢明顯的地方都需要加強清潔。這裡說的清潔可不是沖沖水就好，是必須要把藏污納垢的地方刷洗乾淨。如果妞妞們試著把浴室、廁所及廚房打掃乾淨並保持整潔，你的運氣應該會持續提升！

以上關於「提升運氣的方式」，妞妞們可以先收藏起來，至於有沒有效？妞編輯是認為信者恆信，如果真的可以改變運勢，那何不試試看呢～（以上結論僅供參考，大家不要太走心喔XD）

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】