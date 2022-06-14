11大新娘要知婚紗身型穿搭術：手臂粗必穿一字肩、平胸穿「這款」

【婚紗身型穿搭術】結婚是女生一生的大事之一，當然要選擇一件最適合自己的婚紗，在大日子當天成為最美的新娘！一於讓出生於製衣裁縫世家兼經營婚紗店逾10年的婚紗店店主Fiona為各位準新娘分享一下選擇婚紗的小秘訣，輕鬆根據自己的身型尋找最適合妳的完美婚紗設計！



婚紗身型穿搭術｜高挑型

高挑型的新娘最適合A-line款、公主散裙式舞會禮服款或是魚尾婚紗款。其實高挑的女生穿大多婚紗款式也好看，主要看新娘喜好，但以上3款婚紗設計可大大突出新娘身型的優點。如果是高挑但骨架較大的新娘，穿上貼身魚尾婚紗款更可盡顯曲線美。

【婚紗身型穿搭術】高挑型（HW Bridal）

婚紗身型穿搭術｜嬌小型

嬌小型的新娘可選擇高腰身的A-line與魚尾婚紗款，這2款婚紗皆可拉長身型比例，看起來會更顯高一點。切忌選擇公主大蓬裙，容易顯得矮小笨重，下擺太累贅會令人感覺更矮，所以長拖尾的婚紗款式也是嬌小型新娘的大忌。

【婚紗身型穿搭術】嬌小型（HW Bridal）

婚紗身型穿搭術｜大碼型

大碼新娘其實只要選對了婚紗也可以盡顯曲線美，她們可選擇魚尾婚紗款與喇叭裙尾婚紗款，有效修飾身型，視覺上更修長。大碼新娘同樣切忌蓬鬆公主裙，會顯得更加臃腫，避免令人感覺更圓潤。

【婚紗身型穿搭術】大碼型（HW Bridal）

婚紗身型穿搭術｜骨感、扁身型

骨感新娘可挑選硬挺的布料加強婚紗線條結構感，或是蓬鬆公主裙款可製造空氣感，減低令人覺得「太瘦太單薄」的感覺。另外，公主袖和短袖亦可拓寬肩膀，增加整體份量感。骨感新娘應該避開魚尾及deep V的婚紗設計，否則只會令你更骨感。

【婚紗身型穿搭術】骨感、扁身型（HW Bridal）

婚紗身型穿搭術｜胸部豐滿型

許多人會羨慕胸部豐滿的女生，充滿女人味又超性感，但其實胸部豐滿型的新娘也有她們的困擾。她們在選擇婚紗時有許多受限，支撐力不足或是容易因為豐滿上圍而顯得臃腫的問題。很多人誤以為豐滿便應該要露事業線，其實正好相反，婚紗講求優雅，太性感容易令人覺得俗氣。故上圍豐滿的女孩適合平口設計。愈豐滿的新娘包覆位置需愈高，微露已經足夠，而且可利用肩帶提肩款式，減少垂墜感，帶出曲線美。

【婚紗身型穿搭術】胸部豐滿型（HW Bridal）

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【婚紗身型穿搭術】HW Bridal店主Fiona（HW Bridal）

HW Bridal店主Fiona出身製衣裁縫家庭，自幼於衣車及裁床邊長大。經營婚紗店已經超過10年，深信婚紗The One是指The Only One的傳統，所以堅持只賣不租，代表從一而終的婚姻。

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（資料來源：HW Bridal店主Fiona）

