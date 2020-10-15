人際關係｜閨蜜相處都有原則　專家提出4點　教你最佳互動方式

之前收到一位女性讀者來文，她提到說，她認為友情確實需要定期常聯絡，但是如果太密或太緊，她反倒覺得這樣的關係就成為一種壓力，朋友就像我們的助力一樣，在我們有難需要幫忙時給予我們雙手，但如果太緊反倒好像會造成一個無形的壓力。 文：小藍手札／滔客

這位讀者分享她的自己的交友形式，她雖然沒有跟朋友常常三不五時出去，但她都會在好友生日，或是看到她在臉書的狀態不好時，給予適時的關心，或是固定與三五個很好的好友定期聚會，太常在一起反而不是她的特性。而自己身邊也有類似讀者的朋友，她雖然可能不常來電給你，或是三不五時出現在你的生活圈，但當你有問題時，或需要幫忙時，他們很多時後是第一個站出來的人。

朋友確實需要聯絡，但也真的不用一直太黏在一起，如果雙方沒衝突或是利害關係是還好，但如果有誤會很多時候反倒吵得很嚴重，或是其實有一方有壓力只是不好意思跟你說，久了都會讓關係生變或是好事作壞掉，結果反倒跟我們預期有很大的落差。

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之前聽過朋友說過她的孩子的例子，她孩子有位跟她形影不離的朋友，幾乎除了朋友孩子回家外，大部分的時間都在一起，當然因為朋友孩子是大學生，因此生活圈很接近確實是正常，朋友也不去在意此事情。有一次看到女兒悶悶不樂，才知道因為報告跟那位朋友決裂，雖然後來彼此有講開但關係已不再像以前一樣，有一陣子朋友都要好好開導她的孩子。決裂的原因是因為對方可能工作關係常常下課就要去上班，因此很多時候朋友的小孩都要負責向他傳達報告工作分配，或是還要重複告知這位朋友，結果因為朋友孩子覺得不妥告知，反倒讓對方覺得不夠朋友而斷絕關係。

這個議題有很多面向可以討論，但當究我們提到關係互動來說，其實說到一個重點，也是女讀者提到的，就是與朋友之間的界線。關係是一個很微妙的互動，不管你跟對方多好，都要有一個基本的界線，一方面是保護自己，另一方面是尊重對方。

如果沒有界線，關係就像過甜的巧克力一樣，糾結在一起，雖然一開始好吃但後來就會很膩，但如果拉好彼此的界線，就能有長久的關係互動，當然這個互動界線會隨著你與她的關係深淺有所調整與變動。像小編有一位友人，她有個界限就是不討論自己隱私，如家人、工作、薪水，可以聊但點到為止，一開始不習慣，因為有的人很愛談自己的狀況，但這位朋友不喜歡，因此經過調適後，也能跟她有好的互動，或是有朋友會明說我希望友情不要有金錢來往，這就是她期待的界線。有些人覺得界線感覺會人有距離感，但其實不會，你其實如能遵守這個界限，你會發現你們的關係可能可以走得更長久。

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每個人都或多或少有期待與別人互動的界線，如你不遵守或不認同，那就不強迫彼此一定要來往，但如能遵守，你會發現對彼此都沒界線的人來說，他們反倒會更好抓住與他們互動的頻率。界線有時是明說的，有時是互動久之後產生的默契，你就會發現有的朋友喜歡比較密，有的朋友喜歡疏遠一點，有的會主動聯絡，有的會比較懶聯絡，不管是怎樣的界線黏在一起不一定是關係最好的展現，而是找出彼此舒服的互動方式，人家常說因為熟識更要注重禮節，才不會失禮失去這段關係。

提供幾個專家提到人際互動原則，希望大家都能找到最舒服的互動：

一、要有禮貌，但不要過度客氣

這意思是指，跟人互動要有禮貌但不能過度客氣，如果跟一個10年的好友太過客氣，反倒會讓朋友覺得你不當她是朋友，如對不熟的朋友不夠客氣會讓覺得你是無禮的，因此禮貌是要有但依據關係調整。

二、在自我與他人之間拿捏平衡

「自我」並不是要我們完全不理會他人，而是讓我們把自己擺在順位的前頭，在我們有餘力的時候才能將能量分配給別人而不至於超支。在保持好自己的同時，我們能用剩餘的能量去關注別人的需求及狀態，但又不會影響到自己，這才是較趨近於中庸的方式。而不是單純的自我中心或是完全只顧及別人。

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三、真實面對自己

不要過度偽裝自己，或討好他人，而是讓她真正認識你這個人，如彼此頻率不同不當朋友也沒關係，但如為了營造自己某一個形象來維持關係，久了自己會累，且人們常說路遙知馬力，日久見人心，真誠是關係互動的不二法門。

四、不要自以為很熟

有些人會讓別人覺得他很會裝熟，明明不熟卻刻意表現得像很熟一樣。尤其對於關係較淺的人際關係，會讓人感到不自在，因此要多注意，不要刻意裝熟，而是順其自然與他人互動。

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