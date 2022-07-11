減肥｜生酮飲食3個月減20磅？惟呢類人要特別注意｜附食品推介

減肥是各位女士的終身事業！夏天將至，大家各出奇謀，為了追求理想身材，不惜一切甩掉脂肪。近年市面上流行多種減肥法，包括16-8 、 4-4-2 等等，而生酮飲食最為普及，同時受大家推崇，最近開演唱會的欣宜更以三個月激減20磅的驕人成績，令人眼前一亮。究竟何為生酮，何以生酮可以幫助減肥？

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生酮飲食是當我們減少醣類攝取，使身體缺乏葡萄糖時，肝臟會開始消耗脂肪，產生「酮體（ketone）」，作為人體的替代能源。攝取醣類可以提供人體燃燒的能量，但攝取過量的醣，卻反而損害臟器。



一般人對生酮飲食的認知，就是「少吃澱粉，就算多油也不怕」，確實生酮飲食是以低碳水化合物、高脂肪為主，曾有研究表明它有助於治療某些癌症、腦退化症和其他疾病，雖然未能完全確定，但確實有不少人藉這種飲食法成功瘦身。

生酮飲食最大特質是將每日的碳水化合物攝取量控制在50克以內，建議食品分為三大類：包括動物蛋白質（海鮮、肉類和家禽、雞蛋）、奶製品及副產品（芝士、希臘乳酪和茅屋芝士、忌廉、無糖植物奶）、脂肪和油類（牛油及印度酥油、橄欖油、椰子油、牛油果油）。生酮飲食過程中必須大幅降低攝取含澱粉類的食物，而蔬菜水果的限制也較多，皆因多數的水果含有較高的果糖和葡萄糖，一不小心貪食，醣就會超標，選擇生酮減肥法的朋友需要特別留意！而適合生酮飲食的水果有藍莓、士多啤梨、牛油果等。

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然而，三高（高血壓、高血脂、高血糖）、腎功能障礙、心血管或其他慢性病等族群更是需要注意，請勿未在尋求專科醫師或營養師諮詢溝通前輕易嘗試生酮飲食，避免引發酮酸中毒等健康危害。很多女性在渴望減肥的同時都需要量力而為，其實吃對的食物，加上適當的運動，自然事半功倍，漂亮地迎接夏日到臨，至於何為對的食物呢？小編就有以下介紹啦：

酮福堂生酮火腿芝士麵包：香軟的低碳麵包加上經典的芝士火腿餡，讓大家可以隨時隨地享受無糖低碳的生酮麵包。

酮福堂手製生酮軟心朱古力：⾹濃朱古⼒軟⼼創造出⼊⼝即融的⼝感，盡享融情時刻。加上零糖及低碳的⽣酮配⽅，為大家帶來充滿驚喜的嚐味經歷。

酮福堂 生酮石斛豬腳薑醋500g x 三樽：以可以有效降血糖的珍貴藥材鐵皮石斛配合特製零糖低碳生酮醋，加上嚴選優質生薑、有機豬腳同上選日本雞蛋，製作成全天然成分的生酮朱腳薑醋。

酮福堂 生酮花．美．織四季曲奇64g：獨特的材料令曲奇增添額外一份芳香，令人回味無窮，而無糖低碳配方令所有關心血糖人士都可以安心食用。