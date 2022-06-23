別再被「自卑心」綁架！建立自信魅力5大要素　說話有條理最關鍵

「一個沒有自信的人，是不可能漂亮的！」



想成為漂亮有魅力的女孩，那一定要掌握自信的關鍵，其實自信是能夠通過好習慣培養出來的，雖然人生難免會有自卑的時候，但藉由增加自信，也可以讓自己在堤升魅力的同時，建立不輕易被困難打倒的良好心態。

儂編這裡提供幾個好方法給大家，希望能讓姐妹們告別自卑心作祟的狀況喔！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 時常保持笑容

俗話說愛笑的人運氣不會太差，因為運氣差的通常笑不出來。保持笑容就是自信心提升的最佳辦法喔！因為一個人的態度也會影響別人怎麼看待你，當你總是笑臉迎人，給人游刃有餘的自信感，自然而然周遭的人的態度也會被你改變，和善對待你的同時也會幫助你提升自信。儂粉們照鏡子的時候也笑一個吧！給努力生活的自己一張美麗的笑臉，讓身體習慣笑容帶來的正向感。

2. 維持興趣

自信感主要也來自於自身成就感的問題，儂編建議大家一定要多多培養興趣，在自己熱愛的事物上找到成就感，讓生活保持充實，才不會有那種「討厭自己那麼廢」的自卑、厭惡感，而興趣也是調節生活的方式，不論讀書、運動、旅遊，當你結合喜好完成一件事時，也能達到放鬆紓壓喔！

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3. 表達有邏輯

在與他人溝通時，不要讓情緒帶著自己走，良好的溝通與表達才能更容易達到你心中所想的目的喔！沒有邏輯的表達只是在發洩情緒而已，也會讓人模糊焦點後無法理解你，這種不被他人認同的感覺也是打擊自信心的原因之一。所以在傳達自己的想法時要保持邏輯思考，也會讓你更加從容不迫、說出來的話也更有底氣！

4. 懂得打理自己

自信雖然不一定與外表有關，但好好打理自己的儀容卻是成為自信女孩的關鍵，不用迎合大眾的審美做打扮，只要穿出你喜歡、最有信心的風格即可。有沒有打理好自己也會影響你說話的態度和給別人的感覺，所以千萬不要因為懶惰就頂著油頭、穿著睡衣出門喔！

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5. 維持社交行為

人的一生有一大半都是群體生活，無法避免的就是與他人互動，想要充滿自信，就必須維持適當的社交行為，盡可能的在和別人說話時看著他們的眼睛，都能幫助自己更好的融入社會，坦然的面對人群，才能夠不因沒來由的排斥感封閉自己的心。有支持自己的朋友也會更有自信的做每一件事喔！

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