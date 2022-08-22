【星座大小事】踏入8月尾進入處女座的季節，01TV邀請到神婆辦公室Celia幫我們分析處女座的性格特點、愛情觀、事業，甚至隱藏的一面。大衆聽到處女座，第一印象必定是麻煩又挑剔，對他們又愛又恨。處女座儘管內心不停掙扎，都依然一股不可抗力經常讓他們處於矛盾的情況，想進一步了解？即刻點擊睇片！



淺談處女座基本個性

大衆印象中的處女座就是一個完美主義者，執著於是否完美，就被大家看成為吹毛求庛。由水星主宰的他們熱愛追求知識、閱讀，極喜歡與聰明的人交手，而且凡事要求高。因為講求邏輯、推理能力、分析能力，被一般人的腦袋轉得快又聰明。

事實上處女座是很囉唆，當他視你好朋友或在乎的人時候，他會對你有著很重「服務精神」，願意幫人幫到底。對他以言，真正的朋友貴精不貴多，只會在乎友誼的長久，不會重視多寡。

嘗試用林家謙的一首歌《難道喜歡處女座》來分析，是由黃偉文填詞的。這首歌絕對能道出大部分身為處女座的心聲與個性，例如當中有一句歌詞「嫌的比愛的多 推比要的多」，外界認為他們要求很多，亦會對很多事表現嫌棄，原因是他們想能給予最好、最純潔的東西給大家。有網民留言說︰「最唔似就係我哋唔會『情願似白羊 似摩羯座』。」引來Wyman回覆︰「晦氣說話，唔係真心㗎 #其實想表現處女嘅毒舌 #寫咗咁多處女嘅方方面面而唔提佢哋嘅毒舌 #留咗手㗎啦 #係愛嚟㗎」。這首歌很有可能代表了處女座朋友內心是希望被大家諒解的心聲。

在愛情中的態度及個性

處女座在愛情上很慢熱，在找對象時，他們有自己的標準，亦很清楚自己需要的是什麼，會採取先觀察後行動，另外還需要非常信任才能打開心扉。他們非常講求「細節」，對伴侶亦有一套標準，因此若然達不到他們的標準，很多時間會嫌東嫌西，也會認為幫對方做好安排也是他們的責任，更試著「改變」對方，做成大家印象中的完美主義、吹毛求疵，令人覺得難以相處，所以出現很多單身的處女座亦不出奇。

在工作中的態度及表現/強項

他們是非常講求效率的人，對自己分內的事一定認真完成，凡事喜歡追根究底，一定要歸納及找到結果才肯罷休，很少半途而廢。但因此做事態度過份認真，有時做事一板一眼，喜歡當面指出別人的錯誤與缺點，又帶點神經質，在職場上因為太剛直而不知變通，讓同事覺得很受不了。儘管如此，依然很容易上司和老闆的信任及歡心。

當你的上司或老闆是處女座，他們要求嚴格，不能接受下屬過於散漫，但對能幫助自己的員工，照顧有加，懂得感恩。用奇洛李維斯的例子解釋，去年拍攝《John Wick 4》，他分別送了4隻勞力士錶給特技演員，為了答謝他們對電影的付出。也就是說，只要工作上你能盡心盡力，可能會得到很不錯的回報。

不為人知的陰暗面或地雷區

處女座表面溫和有禮，看似聰明又有邏輯的一個人，不會讓人看到脆弱的一面。事實上，內心敏感又纖細，很小的事都可能觸動到他們的玻璃心。這點跟對宮雙魚座相似，對別人的評語不太能接受，因此反過來先發制人去挑剔別人，這是處女座的保護機制。

處女座較難以滿足，正正因為他們對自己要求高，又喜歡與人比較，當做不到自己訂立的事或目標，會暗裡感到自卑，引致他們經常怨天尤人、又愛碎碎念，而令人卻步。

處女座有著「世界仔、世界女」的個性，當他的地位未到高峰，未被重視的時候，他會去融入別人圈子內，展現他的交際手腕，當攀升到理想中的地位或目標便再次暴露出他的真面目，呈現出麻煩挑剔的個性，這種圓滑世故的個性，很難讓別人信服。

***星座命理並非精密科學，內容只供參考！

嘉賓：神婆辦公室 Celia 統籌：葉思雅 美術：鄒嘉寶

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