月經痛｜婦科醫生大推6種生果舒緩經痛　追加經後減肥黃金期貼士

女生每個月都得經歷一次生理期，如果又遇到經痛纏身，除了吞止痛藥緩解外，還能依靠多吃生果解決。



近日台灣婦產科醫生張瑜芹就在臉書上分享「6種經期可以多吃的生果」，多吃不僅能稍微平復經痛，還能吃出健康好心情，而張瑜芹也建議女生們可以直接將生果切來吃，避免打成果汁，破壞營養素。

6種在經期中可以多攝取的生果和月經前、中、後的照顧Tips，不但令經血排光光，還能在經後瘦一圈！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 蘋果：含有豐富的有機酸與纖維，可以加速腸胃蠕動，使經血更順暢排出，同時減緩疼痛。

2. 熱情果：富含維生素C，有助於鐵質吸收，緩解經痛。

3. 香蕉：有豐富的鎂，除了舒緩疼痛外，還能讓心情變好。

4. 蕃茄：蕃茄裡的茄紅素有利於消水腫，對生理期容易浮腫的人是個好選擇。

5. 牛油果：有助於排除污血，還有豐富維生素E可穩定神經。

6. 葡萄：葡萄具有補血功能，還富含微量元素，適合在經期時食用。

此外，營養師廖余姍也曾在facebook（臉書）分享，生理期最適合的飲食和運動，把握三個階段不只經血流超順，還能在生理期後瘦一圈。

生理期前

在生理期前不少女性受荷爾蒙影響，食慾增加，而有些人還會出現「經前症候群」的現象，不僅食慾暴增還會對別碳水、甜食類特別有興趣，情緒上則容易因為小事情煩躁、生氣。對此，廖余姍就建議，飲食可選擇富含色胺酸食物如溫熱微糖豆漿、牛奶，舒緩身心，再以全穀類食物（如番薯）、含粗纖維的碳水化合物取代甜食，容易水腫的人，可以吃富含鉀離子的食物像是香蕉、蔬菜，以及多喝水。

而經期前的運動則建議以「有氧運動」為主，這時身體比較容易疲倦，可視狀況不同做調整。不過可以肯定的是，有氧運動或是伸展、瑜珈、輕活動都能幫助舒緩身心不適。此階段重點在睡眠、舒緩身心。

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生理期期間

廖余姍表示，生理期期間出血量大，鐵質流失，精神和體力會呈現更疲倦。食慾變化因人而異，有人腹部太腫脹吃不下，有人則是食慾比較好，可以補血、清淡飲食為主，若有經痛的情況，也可以喝溫熱的黑糖薑茶或豆漿，促進血液循環，也可以補充適量含「咖啡因」的食物像是純度較高的朱古力。

另外，正常飲食方面可以選擇含鐵量較高的紅肉類、深色蔬菜，也可以補充好油，像是牛油果、堅果，幫助減緩不適，而飲食清淡也可以減少身體燥熱的情況。生果則推薦平性生果像是車厘子、藍莓，富含鐵質，以及可以減緩疼痛的花青素。以自身生理狀況為主，如果不舒服就多休息，沒有不適的話可以從事低強度有氧運動或是戶外活動。

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生理期後（瘦身黃金期）

此時荷爾蒙趨於穩定，食慾相對正常。飲食方面廖余姍建議補充蛋白質及高纖蔬菜，纖維可幫助消腫，此外，蛋白質也可以幫助修復子宮內膜，可選擇低脂的豆類、魚、低脂奶、雞胸。

在運動方面，因為荷爾蒙的關係，在月經週期後一週是最快速瘦身的時期，此刻體力也恢復了，可以開始進行中高強度的運動及訓練，並搭配有氧運動及重量訓練。

最後廖余姍也提醒表示，每個人身體反應不太一樣，經期的症狀也不盡相同，呼籲大家可以多觀察身體、食物和情緒之間的關係，才能在生理狀態改變時，自如地應對，情緒也不會被月經牽著走。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：月經來總是痛到爆！婦科醫師推6種水果有效緩解經痛，加碼告訴你減肥黃金時間點】