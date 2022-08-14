全球正有8億女性經歷月經貧窮？衛生棉造型茶包告別守舊思想

月經在很久以前就被視為禁忌。在印度，月經來潮的女性會被禁止靠近廚房，因為經血在印度教中被認為「不潔」，觸碰到食物會影響其口感與營養價值。僅有2％的印度女性使用衛生棉，而使用破布、葉子或是甚至包裝包裹的紙張等當成墊片使用的女性多不勝數，這些東西亦存在相當大的衛生隱憂，可造成細菌感染。



在印度、尼泊爾等地，月經被視為禁忌。《孟買大家姐》劇照

尼泊爾的情況也相約，月經來潮的女性會被禁止進入屋內、行經廟宇和參加婚禮等。其首都加加德滿都西邊阿查哈姆（Achham）地區Roshani Triwa更有種習俗名為Chhaupadi，月經來潮的女性不被允許在自家睡覺，只可獨自睡在稱為「月經小屋」的破爛的棚屋，飲食則由家人負責送到小屋。但是月經小屋通常沒有門窗，窄小的連一張床也容不下。在2016年，一名15歲少女迪魯瓦就因月經來潮被趕出家門住進「月經小屋」內，疑因天氣寒冷，點火取暖卻因不通風導致窒息而死。

因為不了解相關知識，而對它產生成見，卻對無辜的女性造成莫大的傷害。即使在香港這樣文明的社會，女學生拿出衛生棉也得遮遮掩掩，快速把它收在裙子口袋裡面。小學五六年級，月經剛來的時候，女生們也會因為尷尬，怕被男師生聽見，所以幫月經取許多暗號。這些大家習以為常的潛規則，其實荒謬得很。月經本來就是平常不過的事，是女性與生俱來的體徵，卻被世俗污名化。

台灣非營利組織建全球首個月經博物館

不少男生對月經存在誤解。（小紅帽FB）

事實上，很多男生對月經都存在迷思，個人就曾經聽過男生問「月經是一個月不斷流血嗎？」、「排出月經可以控制的嗎？」等等。台灣非營利組織「小紅帽WITH RED」籌備了三年的「小紅厝月經博物館」近期於台北市大同區開幕，透過特別的場地設計、策展、工作坊及沙龍，讓男女老少都能自由走進這個粉紅色系空間，認識月經大小事，讓月經不再是個隱晦的話題。

這機構由當年寫信給譚德賽的林薇創辦，透過推動20個縣市的月經貧窮援助、校園生理用品共享盒，致力改變月經貧窮與推廣月經教育，「以身體為題，以月經為名」打造了全球首座月經主題博物館「小紅厝」。

「小紅帽」致力推動月經平權，摒棄談及月經的忌諱。（小紅帽FB）

其官網顯示，全球正有8億女性經歷月經貧窮；58%全球成年女性認為月經令自己感到羞恥，並且只有45%台灣國小女生能夠正確回答月經知識。而小紅厝座落於臺北市大同區的菜市場中，在人來人往的巷弄間，紅色建築外觀格外顯眼，與老房子比鄰而居，呼應月經就是一件很日常的事情。參觀者可以和身體樣貌的模型、展品、書籍互動，體驗主題展覽、教育工作坊、行動講座和議題沙龍，從而多角度認識月經。本月頭更設有線上瑜伽課程，回饋捐款人。

本月頭更設有線上瑜伽課程，回饋捐款人。（小紅帽FB）

近期舉行了數場親子教育工作坊，讓大人小孩能一起認識不同類型的生理用品。（小紅帽FB）

其中「與自己身體對話」為主題的《身體伏流Flow》，由演員姚愛寗、「萬秀孫」瑞夫、插畫家何盈青等藝術家和創作者，以流體畫、雕塑將對身體的想像展現出來；此外，近期也舉行了數場親子教育工作坊，讓大人、小孩能一起認識不同類型的生理用品，普及月經知識。店門口設有可愛的IP小血滴迎接，二樓則設計成「子宮」意象，一整面赭紅色大牆上，寫上了所有人對「月經的話」，分區展示著經痛、生理用品、月經污名化等主題。

小紅帽設計了2022最新「捐款回饋品」生理用品＆小血滴造型茶包禮盒。（小紅帽FB）

而上月15日，小紅帽亦公佈了其亮點原創設計－2022 最新「捐款回饋品」生理用品及小血滴造型茶包禮盒。茶包禮盒，選用兩種生理用品：衛生棉和月經量杯，以及備受小朋友喜愛的 「小血滴」IP角色，作為茶包形狀。茶葉也有多種口味可以挑選，衛生棉造型的茶包選用「日月潭紅玉紅茶」，月經量杯則選用「伯爵紅茶」，很創新！

另考慮到有些人對咖啡因會有敏感反應，因此小血滴造型的茶包選用了無咖啡因的「臺灣黃金蕎麥茶」，十分貼心。​茶包外盒是閃亮亮的質感月經紅，上頭印著「Relax With Red」，希望收到這份回饋品的每個人，都能在生活中感到疲憊時，泡一杯茶舒緩、療癒、沉澱情緒。