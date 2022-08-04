月經遲來怎麼辦？夏天易月經週期紊亂　中醫：長期遲來增患癌風險

月經遲來｜女生每個月來月經一次是一個正常現象，但都市人難免有不同的壓力都會容易損害了身體健康，有女生甚至因壓力導致出現月經遲來、四季經都是女生常遇到的問題。當月經遲遲不來都會讓大家感到不安，此時不禁擔心是否懷孕或有其他隱疾？不過月經遲來相信有部分女生都曾遇過，《01女生》記者查詢了註冊中醫師羅淑玲，為大家拆解月經遲來的成因及一些解決方法，一起來看過究竟吧！



月經遲來｜女生因壓力導致出現月經遲來、四季經都是女生常遇到的問題。當月經一遲遲不來都會讓大家感到不安。（《當你沉睡時》劇照）

月經遲來原因

德善堂註冊中醫師羅淑玲 香港浸會大學中醫學碩士 廣州中醫藥大學中醫學學士

註冊中醫師羅淑玲表示月經比過往週期延遲7天以上，並連續出現2個週期或以上，可視作月經延遲。若偶發性遲經，可以留意最近生活習慣、飲食、心情等有無改變。

在夏季，一部分女性對身材管理會更嚴苛，焦慮壓力心情、過度的運動、節食等減肥手段可令身體荷爾蒙出現變化，導致排卵紊亂而月經來遲。夏日暑熱，不少人愛食生冷食物，但卻容易使身體形成血瘀體質，導致月經遲來，亦容易引起其他一連串婦科問題。

月經遲來｜一部分女性對身材管理會更嚴苛，焦慮壓力心情、過度的運動、節食等減肥手段可令身體荷爾蒙出現變化，導致排卵紊亂而月經來遲。（unsplash）

若為慣性遲經，要檢視自己有無長期服藥、不良習慣、身體體質等因素。長期吸煙、飲酒、熬夜，會影響女性荷爾蒙生成，令月經紊亂。體型過瘦或過胖，可能會影響性激素合成或分泌過少。而部分女士出於避孕或其他治療目的，會長期服用避孕藥，而避孕藥中含荷爾蒙，會影響自身性激素調節。還有一些疾病會影響月經，較常見為多囊卵巢綜合征、甲狀腺相關疾病等，可對相關項目驗血測試（如性激素六項、甲狀腺檢查），找出原因。

月經遲來｜若為慣性遲經，要檢視自己有無長期服藥、不良習慣、身體體質等因素。（unsplash）

女士在45歲左右出現月經紊亂，並伴隨更年期症狀，可考慮為踏入更年期階段，體內荷爾蒙會稍有波動，是正常生理現象，可不必過於憂慮。

月經遲來對女性身體的影響

月經遲來數天，對身體影響不大。但若突然數月未至，甚至閉經，或會對身體有較大影響。月經遲來甚至閉經，代表女性體內荷爾蒙出現異常，一般是下丘腦與卵巢的內分泌協作失調，導致月經紊亂。體內多個系統都需要荷爾蒙協同作用，所以內分泌失調不止影響月經，女性另一常見問題是會痤瘡不斷，影響儀表。

月經遲來｜月經遲來甚至閉經，代表女性體內荷爾蒙出現異常。（unsplash）

​此外，長期閉經會增加子宮內膜患癌風險。因內膜血管豐富，若有病原菌滋生，而無及時清理排出，則可能會造成內膜細胞異常，增加患癌機會。

月經｜催經方法（食療/暖宮）

月經延遲數日，可以按體質分型，適當地使用簡單的食療幫助催經。但要注意使用催經方法之前必須先確保自己沒有懷孕。

1. 氣滯血瘀型：平素心煩氣躁，易怒，可伴有經前頭痛、胸腹漲明顯；過往經色暗、血塊多。可自製玫瑰茉莉紅花茶。

玫瑰茉莉紅花茶：玫瑰花5g、茉莉花5g、紅花1g，熱水沖泡。

玫瑰花、茉莉花可以疏肝理氣，舒緩煩躁心情；紅花有活血化瘀、通經作用。若平素經量偏多，可減去紅花。

月經遲來｜玫瑰茉莉紅花茶（unsplash@mansi Chaudhary）

2. 血虛宮寒型：平素手腳冰冷、腹中寒、易頭暈，過往有痛經、月經量少有血塊。可自製溫經暖宮茶。

溫經暖宮茶：川芎3g、當歸3g、桂圓4粒，艾草 5g，生薑3片。

適合虛寒型體質女士飲用，幫助身體氣血調暢、有溫經通絡、暖宮作用。

月經遲來｜溫經暖宮茶（unsplash@jules_eatrunhike）

月經｜月經遲來必須要催經？

月經偶爾遲來數日並非一定要催經，只要調節生活作息、飲食，靜待月經來潮，日後保持良好生活習慣便可。但若月經習慣性每次推遲7天以上、數月一行、甚至閉經，便不可大意了事。需要向醫師諮詢身體情況，必要時要配合驗血、超聲波等檢查，以免錯過疾病治療良機。