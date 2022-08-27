香港小姐2022｜張嘉兒被冠豬扒港姐！無懼批評內外兼備高學歷才女

【張嘉兒｜香港小姐2022】《2022香港小姐競選》準決賽將於9月4日舉行，20位佳麗正積極備戰，港姐前奏節目《2022香港小姐競選：小城美誌》不少歷代師姐都傳授一些選美的小貼士，亦看到不少久未露面的前港姐，讓不少網民大感驚喜。新一屆香港小姐即將誕生，大熱佳麗會否能夠由頭帶到尾，以頂頭大熱的姿態勇奪冠軍寶座呢？不過以往香港小姐競選不時會出現出乎意料的賽果，就如《2007香港小姐競選》最終由張嘉兒爆冷奪冠，更讓網民以及傳媒冠以「最醜港姐」之名。近年張嘉兒漸漸淡出幕前，更成為專業營養學家及正面管教認證講師。



【張嘉兒｜香港小姐2022】近年張嘉兒漸漸淡出幕前，更成為專業營養學家及正面管教認證講師。（IG＠misskayicheung）

香港小姐2022｜「豬扒港姐」張嘉兒因外貌多年備受攻擊 正面態度面對評擊

張嘉兒當年參選《2007香港小姐競選》而加入TVB，由參選期間一直被外界封為「闊面港姐」，從未看好她，最終張嘉兒竟然爆冷奪冠擊敗同屆的熱門佳麗王君馨、黃智雯、趙希洛等人，期後張嘉兒再下一城奪得溫哥華華裔小姐的「神采飛揚獎」以及國際中華小姐競選亞軍。雖則張嘉兒憑著出色的表現在選美之路獲得大成功，卻沒有得到大眾的祝福。不但被大眾指她是「最醜港姐」，當年討論區2 channel（2ch）亦有日本網民以「史上最差的香港小姐」為題發帖文直批張嘉兒，使她一開始的星途不順利及充滿荊棘。

【張嘉兒｜香港小姐2022】張嘉兒在2008年參選國際中華小姐獲得了亞軍，之後又去參加「第57屆世界小姐」晉身16強之餘，更獲得了愛心小姐榮譽。(VCG)

【張嘉兒｜香港小姐2022】2007年冠亞季分別是張嘉兒、王君馨和周美欣。（TVB.com）

張嘉兒加入大台後，一直被網民評為「豬扒港姐」因外貌而備受攻擊，加上她多年間演藝之路並沒有任何代表作。直至劇集《陀槍師姐2021》中張嘉兒終於吐氣揚眉，劇中她飾演主角宣萱（飾「戴安娜」）的身邊好姊妹（飾「翁珠迪」）在旁為她出主意，播出後不少人都大讚張嘉兒演得自然及變靚：「冇見咁耐，靚咗咁多！」不過張嘉兒結婚成為人妻後，漸漸淡出演藝圈，在家相夫教子做一名幸福少奶奶兼積極發展個人事業。

【張嘉兒｜香港小姐2022】當選香港小姐時的張嘉兒。（VCG）

【張嘉兒｜香港小姐2022】劇集《陀槍師姐2021》中張嘉兒終於吐氣揚眉，劇中她飾演主角宣萱（飾戴安娜）身邊好姊妹（飾「翁珠迪」）在旁為她出主意，播出後不少人都大讚張嘉兒演得自然及變靚。（IG＠misskayicheung）

香港小姐2022｜真正做到美貌與智慧並重

其實張嘉兒絕對無毀港姐之名，真正做到美貌與智慧並重。張嘉兒在大學時期主修營養學系，更獲得香港中文大學公共衛生碩士學位。多年間一直努力地鑽研幼兒教育，成為營養學家及正面管教認證講師，不時在個人頻道分享育兒心得及專業營養知識，而且她正面樂觀的態度面對外界的抨擊。

【張嘉兒｜香港小姐2022】張嘉兒絕對無毀港姐之名，真正做到美貌與智慧並重。（IG＠misskayicheung）

報導只是生命的一部份，生命卻是很多東西的結合。 張嘉兒

香港小姐2022｜婚後入豪門成闊太 揭丈夫驚人猛料背景

2015年張嘉兒在加拿大嫁給金融才俊Nathan，成為了千億豪門闊太。張嘉兒丈夫背景相當驚人猛料，不但是會計師兼職金融，更是何啟爵士第四代後人，夫家家世顯赫。

【張嘉兒｜香港小姐2022】婚後相當幸福！（IG＠misskayicheung）

【張嘉兒｜香港小姐2022】張嘉兒婚後先後誕下兩個可愛女兒，一家四口幸福美滿。（IG＠misskayicheung）

據知張嘉兒當年禮金已過百萬，更在溫哥華最豪華酒店行禮且丈夫在溫哥華手持價值800多萬的獨立屋。婚後先後誕下兩個可愛女兒，一家四口幸福美滿，她曾患上多囊卵巢症，一度險流產，幸好最後平安誕下女兒。

【張嘉兒 Q&A】