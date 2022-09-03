活得漂亮是本事！必看6個高質Youtube 學做內外都富有的精緻才女

俗話說：「長得漂亮是優勢，活得漂亮是本事。」長相或許是天生的、父母給的、不一定能改變的，但是後天的能力、思想絕對是可以靠自己努力培養起來的。



這就推薦6個想要「提升自己」可以看的YouTube頻道，包括：職場＆戀愛觀念、理財觀念、生活風格等，幫助建立自信、活得越來越美麗！

6個推薦女生觀看的台灣Youtuber頻道，齊來做個自信女生吧~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 周品均《葳老闆的辣雞湯》

第1個推薦女生必看的YouTube頻道是《葳老闆的辣雞湯》，葳老闆本名為周品均，是唯品風尚集團執行長、Wstyle創辦人，同時也是4本書的作者。「因為朋友的突然離世，而想要留下一些思想與價值觀」是頻道創辦初衷，頻道內的單元非常豐富，像是教你遠離渣男，專注於提升自己的「戀愛經」，以及學校沒教但現實社會生存卻必備的「職場經」。另外，葳老闆也有拍攝會員專屬影片，一個月可以比別人多看2部影片，如果說平常影片講的是觀念，那麼會員影片則是有具體的實戰教學，每週花個10～30分鐘看葳老闆的影片，真的有種被打通任督二脈的感覺，各方面的能力、思想都提升了！

2. Kelly《TheKellyYang》

第2個推薦女生必看的YouTube頻道是《TheKellyYang》，她的頻道總有一種說不出口的魅力，最一開始是美妝為主，不過近幾年則是以生活Vlog為主，雖然影片沒有傳達什麼深奧的知識或道理，但能從最平凡、零距離的日常點滴感受到Kelly對生活的想法，以及她正向樂觀的能量，會讓人嚮往著跟她一樣成為一位長得漂亮、活得也漂亮的女生。

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3. 劉芒《劉芒》

第3個推薦女生必看的YouTube頻道是《劉芒》，若日常有在追蹤名人網紅，或是喜歡美妝、穿搭分享的人應該都認識劉芒，最早爆紅的影片是「最強拜月老之術」。劉芒的頻道風格總是給人一種好閨蜜、鄰家姐妹一起說悄悄話、分享心事的感覺，而她影片最讓人喜歡的地方就是會貼心地舉實例分享、幫讀者條列好重點，而且每次分享的方法、心法至少都是10點以上，內容扎實又實用。

4. Blaire《Blaire Chen》

第4個推薦女生必看的YouTube頻道是《Blaire Chen》，如果說前述推薦的葳老闆是辣雞湯，那麼這個頻道則是心靈雞湯，給人一種溫暖、陪伴、療癒的感覺。頻道內的單元氛主要是自我提升、心靈保養、人物專訪和專題企劃，像是「#真心相談室」和「#Blaire碎碎唸」都是必看，看完常常會有一種委靡的精神被充飽電、低潮的心情被拯救了的感覺。

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5. Selena《Ms.Selena》

第5個推薦女生必看的YouTube頻道是《Ms.Selena》，特別推薦給理財新手，或是想要了解被動收入的人，Selena的頻道內容主打「生活理財」，裡面不是只有硬邦邦的致富工具，也會教你如何有計劃理財及生活態度，觀點和知識也很容易吸收。如果是房地產新手的話也很適合看Selena的影片，因為他們近期也有陸續在拍一些與房地產、貸款相關的影片和課程。

6. 末羊《末羊子 dontkjoanne》

第6個推薦女生必看的YouTube頻道是《末羊子 dontkjoanne》，末羊是一位熱愛簡單生活的女生，和前幾年竄紅的「極簡」主義有一點點類似，頻道大多都在分享一些生活理念、飲食和日常，比如她會分享選包包的標準、能重複使用的居家好物、極簡主義的居家裝潢、書桌整理術等，看似很日常的主題，卻可以幫助你收拾打理人生。

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