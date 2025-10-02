巴黎時裝周｜ Zendaya現身LV春夏時裝秀！ 「Z世代女神」的8件事

【巴黎時裝秀/春夏時裝秀2026】 巴黎春夏時裝周正火熱進行中，今季Louis Vuitton則在羅浮宮中發表了以「親密」為題材的春夏女裝系列，場地更是法國王后路易十四的母親奧地利的安妮曾經居住過的夏季行宮。系列以精緻奢華的細節配合舒適柔軟的居家元素，致敬生活藝術與親密情懷。除了秀中精緻的服飾，眾星雲集的秀場亦是焦點所在，包括法國第一夫人Brigitte Macron、Emma Stone、Zendaya、BLACKPINK的Lisa、Stray Kids成員Felix等一眾品牌大使及好友。



作為Louis Vuitton 品牌大使的Zendaya，一身復古造型亮相Louis Vuitton 巴黎春夏時裝周，滿有60年代的感覺！外彎反扣的中長髮，配合直劉海，仿如致敬60年代的經典女Barbra Joan Streisand。短版的銀色連身裙上有著一整排明顯的巨大化蝴蝶結，領口與手袖更綴以毛邊細節，充滿未來感！

Zendaya 自13歲就出道，演出經驗十分豐富，曾演出《大娛樂家》、《蜘蛛俠》和《沙丘》系列作品，收獲一致好評，成為新世代當紅女演員。 她憑著個人魅力，不單影響了新世代的價值觀，其高挑的身型，更被喻為擁有最美衣架子的女演員。現在就讓我們了解一下關於她的8件事吧！

Zendaya 8件事｜艾美獎最年輕視后 2022年憑同一角色再奪獎

Zendaya 的精堪的演技不單得到網民肯定，2020年時她憑著HBO劇 《毒癮女孩》（Euphoria）中「Rue」一角，僅有24歲之齡便奪得艾美獎（The 74rd Primetime Emmy Awards） 劇情類最佳女主角，成為目前艾美獎史上最年輕的視后。同年，她再以同一角色奪得劇情類最佳女主角，再度創下艾美獎的歷史！

Zendaya 8件事｜與Tom Holland因《蜘蛛俠》定情

提到Zendaya，不得不提到她與Tom Holland 為人津津樂道的戀情，他們更收獲「蜘蛛CP」的美稱。兩人因《蜘蛛俠》 相識，假戲真做而發展出情愫，2021年時Tom Holland 突然在IG公開兩人自拍，首度正式公開二人情侶關係。兩人打破身高的限制，無懼女高男矮的身高差，不時在公開場合、社交平台上放閃，至今仍恩愛有加。

而Zendaya出席2025金球獎頒獎禮時，她無名指上佩戴了由倫敦珠寶設計師JESSICA McCORMACK 所設計的枕形鑽石戒指，向大眾公佈喜訊，讓大家不禁好奇他們的婚期！

Zendaya 8件事｜成 Louis Vuitton品牌大使

從歌手到演員，Zendaya 近年亦收獲時尚青睞，繼2023秋冬時裝周期間出席Louis Vuitton女裝大秀後，不久後就宣布成為Louis Vuitton的品牌大使，亮相了不同廣告大片，如演繹村上隆復刻系列等， 加倍奠定其「Z世代女神」地位。

Zendaya 8件事｜父親是非裔美國人、混血兒母親是劇院經理

Zendaya從小對演戲就建立了濃厚的興趣，擁有德國、蘇格蘭血統的媽媽是當地的莎士比亞劇院的經理，自小受到母親長大耳濡目染，令她從小就立志要成為演員。而Zendaya的父親是非裔美國人。父母從小知道女兒希望對演藝方而富有天份，因此為她安排了不少機會，也讓她入讀加州藝術學院。

Zendaya 8件事｜做過Selena Gomez的伴舞

Zendaya 除了對演戲有興趣之外，她也十分喜歡舞蹈，在8歲時加入舞蹈團體 Future Shock Oakland，更曾經為另一位迪士尼女星 Selena Gomez 的歌曲〈I'm Gonna Arrive〉 伴舞。

Zendaya 8件事｜13歲憑迪士尼劇集出道 曾做歌手

當年年僅13歲的Zendaya以迪士尼原創《舞動青春》（Shake It Up）出道，之後她又出過3張原聲帶，踏入音樂圈，當年她與劇集的另一女主角 Bella Thorne 的合唱單曲〈Watch Me〉唱到街知巷聞，令她人氣急升。

Zendaya 在 2013 年發行首張同名專輯《Zendaya》，主打單曲〈Replay〉成為了她成績最好的歌曲，MV更超過近1億人次觀看。不過後來她重投演員工作，積極拍攝不同類型的電影及劇集。

Zendaya 8件事｜處女座工作狂

9月生日的 Zendaya 其實也是典型的處女座！她從小為了實現演員的夢想，一直都很積極地參與不同的試鏡，為自己的演藝事業上爭取更多的機會，她曾在一個訪問中表明：「我討厭空著的時間，不知道沒工作時有什麼其他的事可以做。」她過去也曾坦言自己是個標準的完美主義，但她從來不會為自己的年齡設限。

我從沒想過到某個時候就必須做哪些事，我只是想做些帶給我快樂的事。滿足我作為一名藝術家、一個人的身分。 Zendaya

Zendaya 8件事｜獲選全球百大影響力人物

在2022年中，Zendaya 獲美國《時代雜誌》封為全球 100 位最具影響力的年度人物之一，憑著《毒癮女孩》一角、時尚觸覺，加上擁有非裔血統，被評為「創新者Innovators」。

擁有「現時影壇中最美的衣架子」之稱的她，其實亦曾經歷過時尚低潮！在2015年 Zendaya 曾以 Dreadlocks 髮型示人，而被時裝評論人 Giuliana Rancic 揶揄： 「我覺得她聞起來會有虎尾草油和大麻的味道。」不過她大方成熟的回覆獲得不少人大讚。其後玩具製造商 Mattel 特意為她推出了以她為設計靈感的芭比以示支持。而現時在各大活動上，只要有 Zendaya 出現的紅地氈、公開場合，都不會令人失望而回，她更成為了時裝界的謬思女神，以破格又不失大體的造型而廣獲好評。