57歲中森明菜無預警宣布復出　情路坎坷慘碰「世紀渣男」終毀事業

中森明菜復出｜日本80年代傳奇歌姬「中森明菜」，當年火紅程度更跨越不同年齡層，亦成為了日本史上連續2次榮獲日本唱片大賞的藝人。當年事業上升期時卻被爆出跟近藤真彥的地下情，而男方被揭一腳踏幾船，同一時間跟梅艷芳及日本當紅女星松田聖子發展戀情，使中森明菜傷心不已，在1989年驚爆輕生獲救，成了她一生中的陰影。淡出多年的中森明菜昨日（30日）無預警宣布復出，隨即震驚半個亞洲。



日本80年代傳奇歌姬「中森明菜」，當年火紅程度更跨越不同年齡層，亦成為了日本史上連續2次榮獲日本唱片大賞的藝人。（《 Best Akina Memoir 》唱片圖片）

57歲中森明菜無預警宣布復出 一度震驚半個亞洲

中森明菜自小熱愛唱歌立志成為歌手，13歲那年報名參加選秀節目《明星誕生！》更打破最高分的紀錄。3年後更以偶像身分勇闖演藝圈，她憑清秀的外型及辨識度高的音色入行3年多就登上日本當紅女歌手的地位，連續在1985、 1986年奪得日本唱片大獎，之後更成為日本唱片總銷售量最高的歌手，被視為山口百惠的接班人，且人氣驚人一度帶動當時潮流。

中森明菜昔日曾表示自己希望在23、24歲嫁人隱退，卻不幸遇上「世紀大渣男」近藤真彥耽誤青春。（《愛・旅立ち》劇照）

年紀輕輕的她事業就迎來巔峰時期，感情路上卻特別坎坷。中森明菜昔日曾表示自己希望在23、24歲嫁人隱退，卻不幸遇上「世紀大渣男」近藤真彥耽誤青春，當年男方親自送上黑絲玳瑁戒指，使她深信近藤真彥正是自己命中注定的愛人，為了男方她甘願豪花巨額買下豪宅送給對方，誰不知換來的是背叛及偷食。於此同時，中森明菜更遇上同為藝人的妹妹中森明穗在中森明菜事先不知情的情況下發行裸體寫真集、父親的事業不順、母親身體欠安，一連串的不幸事件令到中森明菜陷入人生最低潮。

中森明菜年紀輕輕專業迎來巔峰時期，感情路上卻特別坎坷。（《北ウイング》唱片圖片）

中森明菜情路坎坷 遭近藤真彥傷害而輕生

不久就傳出中森明菜於近藤真彥的住所輕生的消息，所幸6小時後搶救回來。不過至今雙方都沒有詳細交代輕生的原因，但外界都把一切矛頭直指近藤真彥。輕生事件後，她未曾公開露面過，同年12月31日二人突然聯合舉行記者會。由於中森明菜輕生一事使近藤真彥形象嚴重受損，有傳他為了挽救演藝事業向中森明菜致歉並求婚，策劃了一場記者會及擺了象徵宣布婚訊的「金屏風」。

中森明菜於近藤真彥的住所輕生的消息，所幸6小時後搶救回來。（《24bit digital remastering 》唱片圖片）

當時中森明菜以為浪子終要回頭因而現身記者會，不料近藤真彥沒準時出席，中森明菜只好簡單說明自己是因一時的情緒而傷害自己，也哽咽向大眾道歉。直到近藤真彥現身，一眾傳媒即時追問二人的戀情及婚事進度，可是近藤真彥竟回：「完全沒有」，他更聲稱是中森明菜要他來的，之後提早離席留下中森明菜一人面對傳媒，而這場的記者會所造成的風波及種種疑點被稱為「金屏風事件」。

徹底看清近藤真彥的真面目後，讓她終於死心。最過分是隔年近藤真彥宣布跟富家女結婚，而夫婦二人所居住的房子更是中森明菜買的。自遭受近藤真彥傷害使她體重從58公斤暴瘦到42kg，即使曾短暫復出，再難以回到巔峰時期，這次全面復出歌壇，外界及一眾粉絲都大感期待她的發展動向。

中森明菜徹底看清渣男的真面目後，讓她終於死心。（NHK《紅白歌唱大賽》節目截圖）

中森明菜早年生蛇一度休養

中森明菜之後曾短暫復出，直到2010年因健康欠佳而宣布無限期退出演藝圈，她透露自己患上帶狀疱疹（俗稱生蛇）只好休養身體。經過4年的休養，她驚現在第56回紅白歌合戰，可惜在2018年後再次傳出患病。直到昨日（30日）突然在個人社交平台發文及貼出回歸樂壇的聲明，更表示將會成立全新Fans Club，讓一眾粉絲大感興奮。

中森明菜之後曾短暫復出，直到2010年因健康欠佳而宣布無限期退出演藝圈。（twitter@@akinan_official）

中森明菜直到昨日（30日）突然在個人社交平台發文及貼出回歸樂壇的聲明，更表示將會成立全新Fan Club。（twitter@@akinan_official）

很抱歉讓大家擔心了很久，只是一點點，身體已轉好了，所以我想這次給大家寫一封信。今年2022年是我的出道40年。作為40周年，我每天都在面對自己的身體狀況，打算辦一些活動，但我仍然不能說我的身體狀況完全無恙。 中森明菜

雖然是慢了一點，但我想開始踏出這一步，所以好希望你們能夠守護着我。 中森明菜

【中森明菜 Q&A】