香港小姐2022｜林俊賢曾兩度妻離子散　靠FB尋親與女兒林鈺洧重逢

【香港小姐2022／林俊賢／林鈺洧】《2022香港小姐競選》於昨晚（25日）完美落幕，冠軍后冠寶座由林鈺洧（Denice）奪得，令網民紛紛嘩然：「選港姐果然要有後台」！林鈺洧是昔日憑著劇集《男兒本色》而爆紅的一線小生林俊賢女兒，現年61歲的林俊賢，於數年前復出幕前，近年更在內地開辦影視製作公司，對影視發展依然有心有力，他亦不時在社交平台分享生活點滴，其逆齡身材與外貌惹人羡慕。



>>>香港小姐2022｜林鈺洧奪冠被批「靠父幹」？歷屆混血港姐多封后<<<

香港小姐2022︳昔日一線小生迷倒少男少女 後來隱退娛樂圈從商

現年61歲的林俊賢是香港80、90年代的一線小生，更被賦予「香港第一美男子」的稱號！林俊賢當年考入無綫電視藝員訓練班，與周星馳、梁朝偉等是同期學員，在畢業後，他就隨即加入無綫發展，於1987年憑著主演電視劇《男兒本色》而成功走紅！

林俊賢當年憑著英俊氣質迷倒了眾多少男少女，於1993年，他離巢無綫到內地及台灣發展，憑著主演《唐太宗李世民》紅遍兩岸三地，令其事業直逼癲峰。可惜後來因電影市道未如理想，林俊賢就決定全面退出娛樂圈，轉行從商。

【香港小姐2022／林俊賢／林鈺洧】【香港小姐2022／林俊賢／林鈺洧】林俊賢於1987年憑著主演電視劇《男兒本色》而成功走紅（男兒本色》劇照）

香港小姐2022︳曾兩度破產妻離子散 靠FB尋親與女兒林鈺洧重逢

作為「香港第一美男子」，林俊賢當然不乏緋聞吧！有指林俊賢當年與劉嘉玲有過一段情，更是劉嘉玲的初戀情人，但相戀不久就分手收場。另外，林俊賢因拍攝電影《豪情》而與林青霞結緣，有傳林青霞當時曾向男方表達愛意，卻被男方一口拒絕。這位令一眾女星都對他動心的一代男神，又有誰會想到，如今的他竟歷盡兩度婚姻失敗，導致妻離子散！

林俊賢當年離開娛樂圈後，與圈外混血女友結婚，並開始投資創業，可惜不幸遇上金融危機，敗光了幾千萬資金，妻子也帶著女兒林鈺洧離開，當時女兒只得1歲零3個月。後來他再婚第二任妻子Winnie，但婚後不久又再經歷經濟危機，令投資的股票血本無歸，再次破產，第二任妻子也同樣帶著兒子離開他，後來更轉嫁演員黃子揚，就連林俊賢的兒子也改跟繼父姓。

林俊賢事業、家庭兩失意，迎來人生低潮。在大女1歲零3個月後，林俊賢跟女兒林鈺洧再次見面時，已是對方7歲的時候，在前妻的安排下，有機會與女兒見一面，可惜相隔多年未有見面，這次的相聚，女兒也對自己感覺陌生。這次相聚後，兩人未知在何時才能再見一面，直至約10年前，林俊賢在朋友的幫助下，在Facebook尋女，令兩人成功父女重逢。雖然林俊賢經常要中港兩地工作，但也會抽時間父女兩人相約見面，至今父女感情依然深厚！

【香港小姐2022／林俊賢／林鈺洧】林俊賢在朋友的幫助下，在Facebook尋女，終於可以與林鈺洧父女重逢。（denicelams＠IG）

而今日的林俊賢，自2013年開始復出拍戲，更在2017年加盟了邵氏兄弟電影公司，曾參演電影《風林火山》，近年亦有在內地開辦影視製作公司，事業發展看似也漸上軌道。林俊賢近年也活躍於社交平台，不時在抖音上載影片分享生活及工作點滴，不少網民也大讚他身材、外貌並無走樣，依然是逆齡男神！

【香港小姐2022／林俊賢／林鈺洧】林俊賢近年也活躍於社交平台，不時在抖音上載影片分享生活及工作點滴，不少網民也大讚他身材、外貌並無走樣！（weibo@林俊賢wilson）

香港小姐2022︳林鈺洧奪港姐冠軍 林俊賢曾對女兒參選不看好

作為星二代的林鈺洧，她曾在訪問中坦言入行並非受父親影響，她自2015年就開始當模特兒入行，曾經參演過ViuTV劇集《詭探前傳》，亦曾在節目《對號入座》中分享過自己性史，所以在參選《2022香港小姐》就瞬間成為焦點。

林鈺洧分享指，當初父親林俊賢並不支持她參選，而林鈺洧最終奪得冠軍后冠寶座，她就在分享得獎感言時跟父親表示：「我當時問你（林俊賢），好不好參選香港小姐呢，你跟我說不要玩，你睇下我攞了冠軍啦！多謝！」這番感言相當霸氣，但也看得出父女兩人感情深厚才會開這樣的玩笑吧！

【香港小姐2022／林俊賢／林鈺洧】《2022香港小姐競選》昨晚（25日）完美落幕，冠軍后冠寶座由林俊賢女兒林鈺洧（Denice）奪得！(葉志明攝)

【香港小姐2022︳林俊賢Q&A】