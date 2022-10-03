麥明詩性感照被質疑P圖過度　研究：依賴修圖美顏可致精神病？

【麥明詩｜P圖｜修圖｜美顏相機】有「十優港姐」之稱的麥明詩，自從淡出娛樂圈後人氣不退反增，不時在社交平台上載的打卡照亦獲網民紛紛大讚：「超美麗！」日前，麥明詩上載了一張身穿性感吊帶短裙的照片盡展完美身材，靚人配靚景獲不少網民大讚，但就有人發現右手出現鬼影，懷疑她P圖太重手，「係P到凌空定影嗰陣已經凌空」，似乎對她的靚相有所質疑！



女星P圖出事事件時常發生，雖然未知麥明詩有否確實P圖，但其實把照片略略「加工」後再公開也是很平常的事！使用美顏相機及濾鏡日漸普及，修容App又越來越多，令P圖已經成為等閒事，輕輕「執一執」為展現自己最完美的一面當然沒有問題，但如果過分依賴，分分鐘會受精神病困擾？

【麥明詩｜P圖｜修圖｜美顏相機】麥明詩性感照被質疑P圖過度！（louisa_mak＠IG）

美國研究：過分依賴修圖美顏可致精神病？

美國波士頓大學醫學院曾在《美國醫學會雜誌・面部整形外科學卷》（ JAMA Facial Plastic Surgery）上發表文章，指出過分依賴修圖及美顏相機，會令一種名為「身體畸形恐懼症」（又稱「醜陋恐懼症」）的心理問題普及化。換言之，長期習慣修圖或會令人出現精神問題，影響心理健康。

研究指出，女生愛美是普遍的事，隨著美顏相機及修圖工具的流行，令年輕人更容易對自己的容貌感到不滿，從而透過修圖令自己的樣貌、身材看起來更完美無瑕，久而久之，這樣會令女生們經常擁有要完美無缺的不當預期，過分放大自己身上一些不滿意的部位，甚至根本不存在的微小缺點，長期認為自己外表醜陋，不斷希望「外貌升級」，到最後甚至變得無法認同自己本來的樣貌。

【麥明詩｜P圖｜修圖｜美顏相機】長期習慣修圖或會令人容易出現精神問題，影響心理健康。（《金派特務》劇照）

如果發現自己出現了以上情況，很有可能已經患上了「身體畸形恐懼症」，這種精神問題與強迫症有關聯，嚴重甚至會影響日後與其他人正常交往，對心理有嚴重影響。

美顏自拍讓人們脫離現實，創造出一種我們時刻都應該完美無缺的不當預期。

【麥明詩｜P圖｜修圖｜美顏相機】研究指出，女生愛美是普遍的事，隨著美顏相機及修圖工具的流行，令年輕人更容易對自己的容貌感到不滿，從而透過修圖令自己的樣貌、身材看起來更完美無瑕！（《落跑吧愛情》劇照）

與其長期依靠修圖、濾鏡，不如嘗試接受最真實的自己！人總會有千萬個理由挑剔自己的缺點，倒不如把焦點放在優點上，心理上也會好過一點吧！加上，內在美勝於外在美，心善自然美，不要忽略自己的內在優點！對別人也如是，不要把著眼點放在一個人的外貌及身材，嘗試了解對方內心的一面，學懂欣賞自己、欣賞別人！