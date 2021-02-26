撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-02-26 21:00

張柏芝︱近日熱播的内地節目《乘風破浪的姐姐2》引起全城熱話，當中矚目的話題女星，無疑就是元祖女神張柏芝了！向來以凍齡美貌及身材姣好見稱的她，卻被網民指出她修圖前後身材差別很大，美麗的外表示來都是P圖的假象？

近日熱播的《乘風破浪的姐姐》第二季成為最熱門話題，當中張柏芝更是輿論中心人物。（微博@張栢芝工作室）

40歲的張柏芝雖然已經是三子之母，但卻美貌如昔，十年如一日，是圈内備受認同的「凍齡美魔女」。張柏芝早前罕有地參加了真人選秀節目《乘風破浪的姐姐2》，讓觀眾引頸以待，想不到初次表演卻負評如潮，除了她的唱跳實力備受存疑之外，更有不少網民批評她沒有尊重比賽，動作不到位而且舞姿僵硬，完全大失所望。

張柏芝在首次公演中的表現負評如潮，不但唱歌走音，而且跳舞也很僵硬。（微博@乘風破浪的姐姐）

張柏芝修圖前後身材差距極大 女神形象盡毀？

除了張柏芝的表現受到批評之外，她的身材也飽受爭議。在張柏芝第一場公演播出之前，節目組便在微博上傳了女星們的表演照片，在宣傳照中張柏芝穿著緊身抹胸上衣加熱褲，纖瘦又修長的身材讓人羡慕，特別是一雙白滑纖細的長腿更是十分吸睛。不過當節目播出之後，張柏芝的濾鏡消失，沒有經過修圖的身材在鋼鏡頭前原形畢露，除了手臂、腰圍粗壯之外，一雙長腿變成了充滿鬆弛肌肉的「象腿」，身形還有點臃腫，女神形象破滅。

幸好唯一不變的是張柏芝的精緻五官，還有白滑的肌膚，因此才會依然有少女感。也有網民為張柏芝抱不平，表示身為三子之母的她身材已經保持得很不錯了，跟同齡的女星比較，張柏芝已經保養得很好。

▼▼▼【張柏芝P圖前後對比，粗腿立即原形畢露？】▼▼▼

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