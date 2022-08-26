8月26號鬼門關「5個星座+1個生肖」惡運纏身？水瓶做1件事恐撞邪

農曆七月即將結束，而26號正值鬼門關的日子，台灣命理專家小孟老師就在Facebook提醒，鬼門關避免外出，否則恐會衰運纏身。另外，有5星座和1生肖要特別注意，小心意外發生。



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星座：

1. 金牛座

天王星逆行，注意不要前往山區以免摔倒。

2. 白羊座

木星逆行，要注意不要在鬼門關當天，前往工地旁邊與施工處避免發生意外。

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3. 雙魚座

海王星逆行，避免前往海邊河堤，以及勿到游泳池，以免身體不適，或發生意外。

4. 水瓶座

土星逆行，避免前往陰涼與較陰的樹下，以避免撞邪。

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5. 山羊座

冥王星逆行，鬼門關要小心不要隨意在家亂拜拜，或者點蠟燭，點香氛，以免好兄弟逗留在家中。

生肖

屬蛇

鬼門關沖蛇，屬蛇的人要注意交通安全，家中有長輩屬蛇要注意避免遠行。

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