教堂婚禮｜非教徒也可教堂行禮！紅磚古堡逾百年歷史4小教堂推介

教堂婚禮推介｜每個女生都想在充滿神聖而莊嚴的教堂內，與摯愛許下愛的諾言。不過，如果新人雙方都不是教徒，大部分都會拒絕新人申請。然而，香港仍有不少小禮堂，容許非教徒新人申請，以下介紹5間可供非教徒人士申請，不單外形獨特，其中一個小禮堂更有百多年歷史。



香港有不少教堂，大部分均由香港天主教區及基督教團體管理，如果新人不是教友或沒有宗教背景，一般不會接受申請。不過，當中也有例外。

按圖看4間小教堂詳情：

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伯大尼小教堂147年歷史 歐陸風格拱形陽台

伯大尼小教堂的名字，相信即使不是教徒也會聽過。歐陸設計風格、建於1875年的伯大尼教堂，原先是一間傳教士療養院，後來關閉後經過多次轉手，現由香港演藝學院接手管理，並成為校舍和表演場地，亦接受非教徒的新人申請，在內舉行婚禮儀式。伯大尼教堂以花崗石建造，有拱形的陽台加上彩繪玻璃窗，是不少非教徒新人必選行禮會場之一。

伯大尼小教堂場地租借申請方法：

1.致電伯大尼小教堂語音預約系統

2.輸入新郎或新娘的身分證/護照號碼的頭6位數字

3.輸入香港手提電話號碼

4.輸入租用的日期

5.選擇租用的時段

6.成功預約後會即時收到短訊通知

7.簽妥租務報價表

8.寄回支票及身份證明文件

9.表演場地管理部會以郵寄形式寄出合約，內附一份「場地租訂合約」，簽署並寄回

按圖看伯大尼小教堂詳情

伯大尼小教堂

地址：香港薄扶林道139號

租訂收費：$6900@2小時+$5000按金

電話：2584 8633

網址：www.hkapa.edu/tch/venue



愉景灣三角海濱白教堂 馬車接送伴海景

要數另一個香港新人行禮首選的小教堂，愉景灣海濱白教堂一定榜上有名！小教堂的外形呈三角形，設計獨特，而且面向大海，感覺與關島上不少小教堂相似。另外，旁邊的愉景灣酒店更提供了全港首個有真馬車乘坐服務。

按圖看海濱白教堂詳情

愉景灣海濱白教堂

地址：大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號

租訂收費：12,888起

電話：2295 8288

網址：www.aubergediscoverybay.com/zh-tw/weddings



WM酒店玻璃小禮堂 純白浪漫

除了愉景灣酒店之外，於去年開業的WM Hotel亦設有一個小禮堂，供新人申請進行婚禮。小禮堂最多可容納50至70位賓客，純白色外形配以大量玻璃窗，可引進室外的陽光，加上面迎西貢海濱，在海天一色的環境中，與另一半許下諾言，締造浪漫回憶。

按圖看WM酒店小禮堂詳情

WM Hotel小教堂

地址：西貢惠民路28號

租訂收費：$38000起

電話：2196 6888

網址：www.wmhotel.hk/zh/weddings.html



三育書院景輝堂 電視劇婚禮場地

浪漫完美的西式婚禮，除了神聖小教堂，最好還有一片青草地，供新人和來賓拍照留念，香港三育書院的景輝堂是個不錯的選擇。教堂本身是一所基督教堂，但可接受非教徒行禮，教堂的牧師還可為新人簽署婚書，新人無需另聘婚姻監禮人（律師）。紅磚式外牆的古堡設計，加上教堂外一片逾5萬平方呎的綠油油草地作背景，是不少新人夢想中的婚禮場地。

按圖看景輝堂詳情

景輝堂

地址：西貢清水灣道1111號香港三育書院景輝堂

租借費用：$8000起

電話：2836 6998

網址：www.sharonauwedding.com



專業團隊 助準新人策劃完美婚禮

想有一個十全十美的婚禮，在一個心水的地方行禮固然重要，不過亦不可以忽略其他瑣碎的小細節，例如場地佈置、音樂、喜帖等，繁複至令人頭痛。準新人除了多花時間研究之外，聘請專業的婚禮統籌公司協助策劃也是一個理想的辦法。以下4間婚禮統籌公司，準新人不妨參考。

歐惠芳婚禮顧問

電話：2836 6998

地址：灣仔莊士敦道120號宜興大廈13樓全層

網址：www.sharonauwedding.com



Afternoon90’s Limited

電話：6020 9813

地址：荔枝角長順街長城工廠大廈7樓A室705號

網址：www.instagram.com/afternoon90s



Your Wedding Partners

電話：9556 4470

網址：www.yourweddingpartners.com



Wedding Maestros

電話：2546 0049

網址：www.weddingmaestros.com

