性別定型︳卡通閉眼暗示女孩要安靜順從？粉紅象徵女性全因「她」

很多媽媽喜歡從小幫女兒打扮得漂漂亮亮的，綁辮子、穿上粉紅色裙子、戴皇冠、穿涼鞋等一定不能少。但是一位外國媽媽的想法跟一般媽媽有別，她向來主張反性別定型，認為女生可以喜歡恐龍，男生也能夠跳芭蕾舞。日前她無意中發現女兒衣服上跟女性有關的插圖都有一個共同點，她們都是閉上眼的狀態。她認為這暗示著女孩應該是「安靜、端莊及順從的」，而這樣的性別定型讓她有點擔心。



一位外國媽媽發現女兒衣服上跟女性有關的插圖都是閉上眼的，認為這暗示著女孩要安靜、端莊及順從。（TikTok@simply_gender_free）

這位媽媽在 TikTok 拍片分享自己的發現，並引起熱議！不過網民普遍認為是她過度憂慮，紛紛表示：「只有我覺得閉眼等於可愛、親切嗎」、「開心大笑時都會閉眼啊」等等。亦有身為服裝設計師的網民笑指：「只是因為這比較容易畫而已」。在女孩衣服的設計上，我們的確很難猜測到底這跟性別定型有沒有直接關係，但無可否認的，性別定型的確存在於許多地方。

洗手間的男女辨認標誌裏，女廁往往都是粉紅色的；男廁則是藍色的。（Getty Image）

洗手間的男女辨認標誌裏，女廁往往都是粉紅色的；男廁則是藍色的。如果兩者調換，我們大概會覺得哪裡怪怪的，可能會站在廁所門口猶豫個兩、三秒才進去。中學的時候看到男同學戴著粉紅色口罩，可能也會被其他同學嘲笑。「粉紅色代表女性」，這個價值觀早已深入民心，卻很少人知道這個普世印象興起的真正原因。

美國第一夫人Mamie Eisenhower在丈夫的就職典禮上穿著鑲有水鑽的粉紅色禮服（Science Source於2016年10月21日上傳的一畫作。）

其實「粉紅色代表女性」這個印象源自美國第一夫人－Mamie Eisenhower。當時美國正經歷第二次世界大戰，大多女性都得穿著簡單耐用的衣服在工廠辛勞幹活，生活樸實無華。身為二戰過後首位總統夫人的Mamie在丈夫的就職典禮上穿著鑲有水鑽的粉紅色禮服，她的選色展現了與當年女性不一樣的風采。Mamie對粉紅的情有獨鍾，熱愛粉紅色的程度又何止衣飾，就連家裡的佈置都是一片粉紅色。

不過在文獻上，作為比較大膽的粉紅色在初期其實被認為是屬於男生的顏色，相反平靜沉穩的藍色被認為適合女生。1918年出版的一本貿易雜誌中，一篇名為《粉紅色或藍色》的文章記載當時普遍接受的價值觀－「粉紅色代表男孩；藍色代表女孩」。紐約流行設計學院博物館館長斯蒂爾（Valerie Steele）亦曾表示，18世紀上層階級的小男孩和小女孩，都統一地分別穿著粉色和藍色的衣服。

1763年一名穿著粉紅色上衣的法國公爵肖像。（Wikimedia Commons）

由於紅色是血液的顏色，在西方文化裡代表犧牲、勇氣、危險，也象徵軍事和烈士等角色，他們確信粉紅色是較強烈的顏色，因此更適合男孩。粉紅色也因此被認為是帶有「男子氣概」的軍事色彩，英國和加拿大等國家都曾以紅色作為軍人制服主色。

十九世紀中葉，西方越來越多男性穿著深暗樸素的顏色，女性則傾向明亮柔和的服飾，粉紅色開始變得「女性化」，被賦予了優雅嬌嫩和甜美的意味。知名文學作家Louisa May Alcott於 1868 年創作的世界經典的《小婦人》（Little Women），裡面就寫到最小的女兒 Amy 為了區別姊姊所生的龍鳳胎性別，特別幫女嬰打上了粉紅色的緞帶，而男嬰則是藍色的。

路易十五著名的情婦龐巴度夫人（Pompadour）穿著粉紅色服飾的肖像。（Flickr）

後來粉紅色更延伸到情色的層面上，粉色內衣暗示著裸體。許多文學、藝術裡的粉紅色都與女性身體有關。十九世紀末與二十世紀初，粉紅色成為主流顏色之一，加上工業化進展和大量生產帶來了便宜的化工染料，演變出更明亮、鮮艷的粉紅色，如：紫紅色、桃紅色等，許多性工作者開始穿著類似或相近的顏色，進一步加深了粉紅色與女性的連結，使粉紅色從上流資產階級轉移到了基層勞動階級，變得大眾化。

1767至1768年間所繪的經典洛可可風格繪畫《鞦韆》（The Swing）。（Wikimedia Commons）

其實每一種顏色、興趣、外表都可以適合不同的人，我們無須刻意區分男女之別，粉碎陳規的性別觀念。每個人都有自己的取態，只要不影響到其他人，我們都可以安心做自己，也該尊重他人的喜好與意願。