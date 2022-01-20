82歲Wally Funk曾因性別被拒飛　苦等60年終圓夢想成最年長太空人

每個人小時候可能都有一些夢想，想當科學家、醫生或是警察，要讓這個世界變得更好；而「她」則希望當上太空人，渴望能親眼看看宇宙究竟是什麼模樣，只是沒想到這個兒時夢想，相距了 60 年才能達成。



一直以來嚮往太空旅行的 Amazon 創辦人 Jeff Bezos，成立私人航太公司 Blue Origin，希望能一圓兒時的太空夢，而日前這個夢想也終於成真。此行乘客除了 Jeff Bezos 與弟弟 Mark Bezos 之外，還有來自荷蘭的 18 歲學生 Oliver Daemen，還有「她」—— 曾接受過太空人培訓的 82 歲的 Wally Funk。

「夢想也許會遲到，但不會缺席。」Wally Funk 這60年通往夢想的路經歷高潮起跌，其峰迴路轉的劇情簡直能拍成電影。（點擊放大了解）▼▼▼

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因為性別而被取消飛行任務

「我已經等這一刻很久了，很希望能再升空一次！」平安返回地球後，Wally Funk 難掩興奮，向媒體表示自己終於實現夢想。美國最早於 1950 年代開始招募太空人，由於應聘者太多，而當時 NASA 領導者大多有作戰背景，入選的宇航員都是擁有工程學位的軍事飛行員，且清一色為男性。

然而，出於太空人的性別對太空旅行是否有差別的好奇，美國醫生 William Randolph Lovelace II 在將軍 Don Flickinger 的協助下，在 1960 年代招募多名女性接受太空訓練，Wally Funk 就是當時其中一位成員。她進行醫生所開發的一系列生心理測試，以助研究女性對太空訓練的適應性。最後總共 13 位成員通過測試，也因而取其名為「Mercury 13」，沒想到儘管已經經過嚴格的體能檢測和心智培訓，政府、軍方和 NASA 最終仍因對女性成為太空人的態度有所保留為由，無故終止 Mercury 13 ，令 Wally Funk 飛上太空夢碎。

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夢想等了60年才得以實現

到了 1970 年代後期，NASA 才正式招募女性宇航員，但 Wally Funk 卻因為沒有工程學位而屢次落選。雖然無緣親身登陸太空，但憑藉著對航太的熱愛和知識，她陸續在美國國家運輸安全委員會、美國聯邦航空管理局工作，擔任飛行安全調查員直到退休，並指導過無數的學生飛行。

Wally Funk 從小著迷於飛行，到太空翱翔更是她的一輩子的心願，卻因為性別和年齡使她屢屢受挫。所幸，得知此段過往的 Jeff Bezos 親自拜訪 Wally Funk，邀請她搭乘 New Shepard 的商業首航，而一行人於 2021 年 7 月 20 日成功登上太空，歷經約 11 分鐘的太空旅行後，透過降落傘降落至德州沙漠，令 Wally Funk 多年來的願望終於得償所願。

此趟太空之旅的目的，是想為後代開創一條通往太空的道路，而對於 Wally Funk 來說，則是寫下太空旅行重要里程碑，成為進入太空最年長的人，也驗證了夢想也許會遲到，但絕對不會缺席的說法。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】