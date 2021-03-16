林穎彤兒時訪問片爆紅　曾與母行乞、自卑住公屋：要學懂接受自己

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-03-16 20:24

【林穎彤｜GentleWomen】28歲的林穎彤童星出身，小時候曾與母親接受鮑起靜的訪問短片近日再成熱話，令林穎彤的坎坷童年再度被提起。主持《安樂蝸》活潑形象深入民心，代表作更有《城寨英雄》中的鑫鑫。重提兒時經歷？「最難捱的日子都過了。若幻想太多，又問太多，那就看不到自己啊。」林穎彤清脆地說。 攝影：黃寶瑩

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童星出身、16歲正式簽約：最難捱日子都過了



林穎彤（Bella）今年28歲，把那年年歲歲攤開來，10歲時演亞視劇集《萬家燈火》、16歲打入TVB與商台合辦的選秀比賽「十人巷」，贏得冠軍並簽約TVB。後來主持《安樂蝸》活潑形象深入民心，代表作更有《城寨英雄》中的鑫鑫。

林穎彤自嘲，自己面圓眼圓，似妺妺。

當年森美大哥一笑「大面Bella」便是十年，她道：「那即代表很多人認同！或許我可以做大面界代表？」嘻笑一番，叫她也把廿多年濃縮，她只道：「最難捱的日子都過了。若幻想太多，又問太多，那就看不到自己啊。」

誰知「童顏」背後，早早就住了個老靈魂。她說：「看事看物，都不一樣了啊。」

【林穎彤】林穎彤童星出身，當年她與母親接受鮑起靜的訪問的短片近日在被ATV亞視數碼媒體再度在網上發布，令林穎彤的坎坷童年再度被提起。（ATV亞視數碼媒體影片截圖）

Baby face內藏老靈魂：不是負責俾家用，是直接養起頭家

演員難做，既要「入屋」，又最怕被「定型」。演奸角便一輩子奸下去，「似」花花公子便在哪劇本中最逃不開拈花惹草，彷彿千百樣性格真有種色相，畫在臉上以滋識別。若真相由心生，這麼簡單那倒無妨，可是世道不許。就似林穎彤妹妹樣子，世道卻不許她作「妹妹」。林穎彤兒時艱苦，與母親相依為命。最困難時候，母親抱着一歲多的她曾在天橋行乞、拾紙皮。林穎彤卻道，小時候從不發覺，忍不住流下淚水：

所有辛苦都是她（媽媽）的，即使在街頭怎樣、生病了沒有錢、爸爸為何沒有贍養費、或媽媽覺得捱不下去，想尋死⋯⋯那時的我不過手抱嬰兒，甚麼都不知。 林穎彤

【林穎彤】說起兒時辛酸，林穎彤都會因為心痛媽媽而落淚，指當時媽媽把最好的都給她，把她打扮得似公主一樣，以至一次工作人員誤把她媽媽認錯為她的工人姐姐。（黃寶瑩攝）

林穎彤16歳正式入行，當藝人可能從不是她的夢想，而是現實。她道藝人收入不穩，又打趣道：「總不能跟媽媽說：你這月有飯吃，下個月沒有！」於是每月扣除家用，剩下的就看怎樣使用。她道：「如這月只得2千，那就要自己想辧法了。吃麵包？坐地鐵買小童票？啊，不行，犯法！」

【林穎彤】訪問在疫情前進行，葵涌廣場內九曲十三彎，當記者和攝影師探頭找路之際，林穎彤Bella冷不防一句：「我閉上眼都不迷路！」立即帶路。不止如此，葵芳到青衣最快最便宜的巴士路線，統統都倒背如流。今天她以葵芳地膽自豪，10年前她卻離棄過自己的成長地。（黃寶瑩攝）

入行後仍到眼鏡店打工 不放棄夢想一步步實現

最深刻一次，卻是在入行後，收入不夠，便到眼鏡店當售貨員。老闆員工都認得她，她卻直言：「要養家啊。」最難受卻不是別人的好奇，她憶述：「眼鏡店對面是影音店，電視直播台慶，我想去啊，可我卻坐在那兒上班。」她輕嘆說：「似是十分艱難，都不是大錢。但都是這樣，慢慢捱過來的。」

【林穎彤】最深刻一次，卻是在入行後，收入不夠，便到眼鏡店當售貨員。老闆員工都認得她，她卻直言：「要養家啊。」最難受卻不是別人的好奇，她憶述：「眼鏡店對面是影音店，電視直播台慶，我想去啊，可我卻坐在那兒上班。」（黃寶瑩攝）

公屋 或 私樓 ？曾自卑出身

林穎彤從小在葵芳長大，訪問當日帶我們遊走九曲十三彎的葵涌廣場，她自豪地說：「閉上眼都不迷路！」

她說自己似一般女生，少女時候愛在葵涌廣場尋寶，長大後就沒有了。只是，她還是住在老地方——葵芳邨。她回憶，剛出道時候，身邊人的家境不錯，不敢跟人說自己住在公屋。「入行時，我不夠膽跟人說我住葵芳邨。曾經有前輩送我回家，我說我在葵涌廣場下車，因為那裏有些私人樓，下車才發現自己冇密碼，心諗點入去呢？唯有躲在入閘位，等車走了才步行回家。」Bella回想笑說。

【林穎彤】林穎彤從小在葵芳長大，訪問當日帶我們遊走九曲十三彎的葵涌廣場，她自豪地說：「閉上眼都不迷路！」（黃寶瑩攝）

主持《安樂蝸》，每集帶觀眾遊走到不同「夢想家居」，自己又怎會沒幻想過？她回憶：

現在回想，太傻了！你住哪兒，哪要緊？你人格怎樣才是最重要！要是你都不接受自己，憑甚麼要別人接受你？ 林穎彤

【林穎彤】近年生活環境比入行時穩定多了，林穎彤媽媽卻道，差不多一輩子都在舊屋，將來有機會置業就選這，哪兒都比不上。住在舊居，也有一種無關呎價與裝潢的幸福。（黃寶瑩攝）

「受讚賞」自知不會是永恆 失敗才不會太傷

論事業、論成長，28歲林穎彤都不是一帆風順，煉成的「老靈魂」，又有人稱之為－「佛系」。

事業或浮或沉，她卻早早看透，學懂沉得住氣面對高低：「其實，當《城寨英雄》鑫鑫這角色受到大家賞識時，那時我就知道不過是數月的事情。當成功時，我會告訴自己：唔該你冷靜點！那在失敗時，才不會跌得太傷。就是太多的起起落落，我才有這樣的感悟啊。」

置業，不是社會成功的準則嗎？她卻道：

小時候，我想買大屋，幻想要怎樣裝修，要讓媽媽過好生活。現在才發現，媽媽會老，頭髮會白，罵我又沒從前大聲⋯⋯最簡單的陪伴、珍惜就是幸福啊。」 林穎彤

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