5個家居風水難聚財　仕途不順招小人或犯此禁　門口放這趕絕財神

很多人自從開始租房，或是買了一套屬於自己的房子後，對於「風水」越來越講究，因為好的風水有可能會讓我們的事業、桃花、財富一帆風順，而壞的風水就有可能會帶來小人、健康出狀況、事業不順利等等~



大家除了找專業的風水老師到家裡看之外，小編也簡單的幫你整理5個常見的「風水問題」，像是什麼格局可以改善財運，什麼風水禁忌很可能會帶來小人，大家一起來看看吧！

5個家居風水禁忌，想升官發財迎財神的朋友一定要切記別犯！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 門口放鞋

大家平時為了外出方便，有可能會將自己的鞋子堆放在家門口，這種作法雖然在進出家門時非常方便，但其實這是犯了風水的第一個禁忌！家門口被視為財運的入口，如果在玄關放太多鞋子，很有可能會將自己的財運阻擋在外，而財神爺一旦看見鞋子上的髒污和飄散出的味道，根本連家都不敢進去！為了避免這種情況發生，可以使用有門的鞋櫃將鞋子擺放整齊，並在玄關放上腳踏墊，為了避免鞋子的味道太重，也可以在家中擺上香氛等，這些都可以避免將好運擋在門外。

2. 鏡子對床

鏡子在風水文化中，是招邪之物也可以是化煞之物，如果家裡的鏡子是放在臥室，則須避免鏡子直接對準床，這樣容易影響居住者的精神狀況，以及夫妻的感情問題；擺放在陽台的話，則容易將家裡的財運送出去，為了避免上述問題發生，大家可以選擇將鏡子擺放在床的兩側、玄關、客廳等位置，可以起到聚財的功用，或是將鏡子或化妝桌和床平行擺放，只要不是直接對望著鏡子即可！

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3. 陽台阻塞

陽台是我們吸收財氣的地方，但是有很多人喜歡將雜物堆放在陽台，或是在陽台養寵物，這些都有可能會使我們的「福氣」被拒於門外，穢氣也無法排出，這樣長久下來，家裡的磁場會衰弱，小人就會開始出現，到處招惹是非，甚至導致破財！所以保持陽台乾淨通風，也可以在陽台多種一些綠色植物，但若是太茂盛的話也是有阻擋財運的可能，所以也記得不要把陽台變成小型植物園，這樣一來就可以讓財運順利進到家中喔！

4. 太多花瓶

上面提到可以在陽台種植一些綠色植物，但也要避免在家中擺放過多花瓶！如果擺放的花瓶數量過多，很有可能亂了氣運，也不容易生財，所以大家若想在家中擺放花瓶，盡量不要擺放空的花瓶，可以選擇放入一些真花進去，這樣有助於夫妻的感情和睦，單身的人也可以招到好桃花。

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5. 床頭靠窗

床頭如果靠窗的話，除了容易犯小人、破財之外，光線及噪音也會導致居住者的睡眠品質不佳，甚至是影響到身體健康，為了避免這種情形，最直接的方式就是調整床頭的位置，或者是裝設遮光度較高的窗簾，避開這些風水禁忌之後，一起等著迎來好運吧～

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