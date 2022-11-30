從生日日期看你的內心強大程度　這3天出世的人意志力完勝其他人

要對抗世界的紛紛擾擾和變動，必須就要擁有強大的內心素質，否則動不動就玻璃心碎滿地，自己受苦，身旁的其他人也愛莫能助。根據日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》中，從我們的生日日期裡，分析出我們內心強大的程度！



現在就一起來看看自己是屬於鋼鐵般的堅強，還是脆弱不堪的玻璃心吧！

從生日日期看出你內心強大程度，你是玻璃心還是女強人？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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內心堅強程度

第9名：出生日期2、11、20、29日

這組生日日期的人，大多較多愁善感，對於週遭事物也較為敏感，容易受到身邊人事物的影響，內心充滿矛盾，也就因此較可能被某些事情打擊，挑動其敏感神經而變得玻璃心。

第8名：出生日期6、15、24日

這組生日日期的人，比較無法和寂寞共處，害怕孤單，很需要人陪伴。萬一自己一旦落單，就會產生許多負面想法和小劇場，心情也會大受影響。

第7名：出生日期4、13、22、31日

這組生日日期的人，做事情較容易猶豫不決、瞻前顧後，雖然平常看起來雲淡風輕，但內心波動劇烈，容易一慌亂起來就亂做決策，需要花不少時間冷靜後才能把事情看清楚。

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第6名：出生日期7、16、25日

這組生日日期的人，時常會武裝自己，好來保護自己內心不要受到傷害，但雖然如此，當看到其他人需要幫忙的時候也會願意伸出援手。

第5名：出生日期5、14、23日

這組生日日期的人，遇到困難的時候會選擇面對迎戰，只不過容易在這過程中自己給自己壓力，雖然有勇氣去做，卻又畫地自限的感覺。

第4名：出生日期1、10、19、28日

這組生日日期的人，有著很強的精神力，能夠越挫越勇，絕對不會輕易放棄，如果抓對方向的話，將能成就一番大事業！

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第3名：出生日期3、12、21、30日

這組生日日期的人，總是懷抱著樂觀的心態，即使是麻煩的事情，也會用正面的態度面對，光是有這樣的態度，就算前方有多曲折也都能見招拆招，不會讓自己陷入悲觀的情緒。

第2名：出生日期9、18、27日

這組生日日期的人有很高的情商，遇到不好的事情也不會容易走心，能接納他人意見，也不會隨意挑起事端，人際關係很好，有這樣的EQ，當然就更能面對許多的挑戰。

第1名：出生日期8、17、26日

這組生日日期的人，擁有比他人更強的意志力，但也不是一味地往前衝，而是運用柔軟的身段、圓滑的性格，搭配內心的強大，不僅做事情進退得宜，也不會輕易地被壓力與情緒給束縛，才能凡事更顯得游刃有餘。

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