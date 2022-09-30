女神變潑婦的6個原因　不愛社交、經常黑面、口沒遮攔自以為率真

近幾年不管是廣告標語、影劇書籍，還是人們的飯後茶餘，都特別流行強調「愛自己」，但是你真的懂得如何愛自己了嗎？



所謂的愛自己，不是花大把鈔票買精品犒賞，也不是到高檔餐廳滿足口腹之慾，而是打從心底肯定自我、陶養內涵，不讓自己陷入焦慮和墮落，不讓自己越混越差！

這就整理分享6個容易讓女人氣質走下坡的原因，來看看你中了幾點？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 不喜歡社交，有能力也會被埋沒！

容易讓你氣質走下坡的第1個原因是「不喜歡社交」，你也總是下班和返家兩點一線嗎？身為時間不多的上班族，好不容易熬到週末卻只想宅在家中發呆追劇？雖然很多人會打著「愛自己」的口號說宅在家是與自己獨處，但想要在社會越混越好，「高質量社交」必不可少，結識一些人脈能幫助你少走彎路。即使你是一塊「寶玉」也要走出家門才能被看見、被挖掘！

2. 喜歡將負面情緒寫在臉上

容易讓你氣質走下坡的第2個原因是「喜歡將負面情緒寫在臉上」，有些人會形容自己是「情緒化」、「重感情」，於是常常把一些負能量傾倒給別人，久而久之會影響自己的能量場，也會發現別人越來越不愛靠近你了！過度的情緒化不只無法解決問題，甚至會讓事情變得複雜，出了社會的我們也要學習如何情緒管理，做個高EQ的人哦！

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3. 喜歡幻想、做白日夢

容易讓你氣質走下坡的第3個原因是「喜歡幻想、做白日夢」，你也成天做著不切實際的夢想，卻從來沒有踏出第一步去行動嗎？舉例愛情來說，許多女孩都會沈迷偶像劇，幻想自己會遇到白馬王子、多金總裁，但如果你是一位沒家世背景，更沒能力的普通人，又憑什麼認為這些人會看上你呢？「不要過度相信灰姑娘的故事，因為灰姑娘本來就是公主。」偶像劇裡的傻白甜有人拯救，但現實中的傻白甜大多只會讓人瞧不起。

4. 不喜歡閱讀、吸收新知

容易讓你氣質走下坡的第4個原因是「不喜歡閱讀、吸收新知」，閱讀和吸收新知不一定是目的導向，也不一定非得從中獲得多厲害的知識或幫助你得到高成就，有時閱讀只能幫助你穩定內在力量。

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5. 說話口沒遮攔，不經三思

容易讓你氣質走下坡的第5個原因是「說話口沒遮攔，不經三思」，有些人會認為自己是心直口快，將此行為作為率真的表現，但真正有格調、有氣質的女人是連說話都會讓人如沐春風的，她們懂得看時機、看場合發言，也懂得換位思考，知道自己講出來的話會帶來什麼後果。就是因為這樣，所以那些真正聰明的女人，才會如此令人心之嚮往。

6. 喜歡熬夜、懶惰

容易讓你氣質走下坡的第6個原因是「喜歡熬夜、懶惰」，真正由內而外的漂亮不只有心靈的滋養、外在的保養，擁有自律的生活也很重要，如果你喜歡熬夜、喜歡吃宵夜，同時又懶於運動、穿搭，相信即使內涵再豐富、外表砸重金保養，也顯現不出你個人的真氣質。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】