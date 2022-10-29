日本爆紅心測｜6條問題看你是腹黑機心女、還是人畜無害傻白甜？

提供各種有趣心理測驗的Twitter 帳號「診斷.com」不時會分享有趣的心理測驗，10月中推出的「你是腹黑？還是傻白甜？」。



心理測驗就引發了Twitter （推特）上一陣分享跟風潮，今天就讓我們跟著日本網友，一起來測試測試你的腹黑指數吧！

日本 Twitter 爆紅！快來測測你的腹黑指數（點擊放大開始心測）▼▼▼

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心靈的潔白度有幾%？快來對照以下結果

心靈的純白度 100%

【超絕純白】你驚人的潔白，就像是一個腳印都沒有的純白雪原。

心靈的純白度 80%

【純白的心】你是個純粹無垢又純情可憐的人，但偶爾也有腹黑的一面。

同場加映：女神變潑婦的6個原因 不愛社交、經常黑面、口沒遮攔自以為率真（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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心靈的腹黑度 50%

【普通的心】你很普通，像個一般人一樣有人性的黑暗面。

心靈的腹黑度 80%

【黑鴉鴉的心】你的心很黑，就像柯南裡的犯人一樣。

心靈的腹黑度 100%

【超絕腹黑】你驚人的腹黑，是個和純粹無緣的存在。

同場加映：12星座沒有哪些缺點就可堪稱完美？雙子言多必失、處女要放下執著（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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分享給朋友來做日本有趣的心理測驗吧

輸入相關關鍵字可以看見 Twitter 上許多網友紛紛分享結果，有人貼上「純白的心」的結果表示自己只要喝酒睡一覺就會忘記討厭的事情，也有人笑著說自己就跟柯南中全身黑鴉鴉的犯人一樣黑，甚至有生髮水相關產品的公式 Twitter 打上關鍵字，表示：「比起這個，要不要試試看讓你的頭髮由白轉黑呀？」你測出來的結果又是什麼呢？現在就跟上日本網友的熱潮，一起來做做看吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】