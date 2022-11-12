編輯部實測蔬菜酵素：排清腸道較生果能改善宿便　腸胃敏感都可食

【扮靚美妝室｜編輯實測】每天上班朝十晚七，長期坐在辦公室，加上外出午膳時，所選食物都是油膩和重口味，甚少會吃蔬菜。雖然最初不覺問題，但習慣一段時間後，便會發現肚腩脹了一圈，甚至出現便秘問題，無論皮膚或精神方面，都看來較差。為補充每日需攝取的膳食纖維，不少人都會靠方便快捷的補充劑，但成效一直存疑。由此，《01女生》編輯部為大家實測由Genki Garden提供的「沖繩蔬菜酵素果凍」功效，看看到底能否改善腸道健康呢？



攝影：陳葦慈



【扮靚美妝室｜編輯實測】編輯部為大家實測Genki Garden提供的「沖繩蔬菜酵素果凍」功效。(陳葦慈 攝)

酵素在體內存在重要角色，透過分解和合成身體元素，可助維持活動、促進消化及修復細胞等。坊間一直傳蔬菜酵素可助減肥、整腸，且是天然成分，故嘗試也無壞。因此，我們是次選擇由Genki Garden提供的「沖繩野菜酵素果凍」，稱採用沖繩縣的天然蔬果，經一年自然發酵後，再萃取出優質酵素，製成啫喱。由於每盒附有15包，於是我們決定每天都吃一包，為期兩星期，以看腸道消化有何變化。

【扮靚美妝室｜編輯實測】實測為期兩周。(陳葦慈 攝)

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排毒更暢通、腰圍減細少許

實測記者：朱加曦



平日晚上甚少吃飯，早餐、午餐又大魚大肉，基本上都攝取不多蔬菜。雖然腸道尚算暢通，但有時看見肚腩，難免想嘗試清走宿便，看看能否縮減一兩吋。有別過往曾飲的五青汁，這款啫喱沒有草青味，口感味道尚可接受，服用過後亦有感排毒更為暢通，應能改善宿便問題。至於減肥方面，由於測試期較短，雖腰圍有見減細少許，但若想短期內達致減重的話，相信還是要靠運動配合鍛鍊會更佳。

便秘改善、沒現肚瀉

實測記者：夏子婷



實不相暪記者自小腸胃健康不好，不時都會出現便秘問題，加上工作繁忙總是食無定時，導致便秘問題加劇。近年酵素果凍突然流行起來，網上不少評論都聲稱具有促進排便的功效，但食用不斷拉肚子，致整天無法離開廁所。今次記者就為大家實試了由Genki Garden提供的「沖繩野菜酵素果凍」，食用後出現了驚人且意想不到效果！首先食用初期對酵素果凍沒有抱太大期望，純粹一天進食一條，殊不知食用幾天後發現便秘問題得以改善，且服用果凍後都沒有出現肚瀉，絕無依賴性排便。不過個人認為果凍蔬菜味較強烈，剛剛食用時有點不習慣，但整體而言都十分推薦！

較吃水果有效改善便秘

實測記者：石欣桐



經常因為宿便問題而導致小腹凸出，即使平日已盡量多吃水果，但也似乎沒太大改善！市面上有不少清宿便、解便秘的秘方，但就擔心效果會過於顯著，對腸胃敏感的記者可能不太合適，直至試過這款「沖繩野菜酵素果凍」，發現的確有效改善便秘問題之餘，也不會出現肚瀉情況。不過，記者認為果凍味道略帶苦澀，未算易入口，建議可放入雪櫃雪藏後食用，或配搭果汁，會較易接受的！