中國白龍王先知威力強！5年前預言吳亦凡有一劫兼惹上官殺混雜

【中國白龍王｜預言】世上出現不少具預知未來能力的神人，印度有「印度神童」、泰國有「泰版白龍王」、中國亦有「中國版白龍王」；「泰版白龍王」周欽南的預知能力成功吸引了中港台三地的藝人向白龍王指點迷津。不過有中國白龍王之稱的算命大師，他不時於個人社交平台「周易四柱八字算命命理」為中港台三地的藝人算命，而中國白龍王的預言準確度都高達90%，簡直準到起雞皮疙瘩！



中國「白龍王」先知威力 準到起雞皮

中國白龍王｜1. 吳亦凡官殺混雜



內地男星吳亦凡去年被網紅都美竹爆料，大爆他酒店選妃、涉嫌誘姦未成年女性等等，最終正式被逮捕。直到上個月案件終於公開宣判，吳亦凡被判處有期徒刑11年6個月，再加驅逐出境；另以聚眾淫亂罪判處有期徒刑1年10個月，合共執行有期徒刑13年。



不少網民翻查中國白龍王的社交平台發現，他原來早於 2017年曾經發了一條有關「吳亦凡」的帖文「現在走的己丑運多少化解了，八字原局中傷官見官的危險，但到了2020和2021時，官殺混雜，地支遇到刑傷，那時候有一劫，現在多做善事，少玩樂或許能化解。」

中國白龍王｜1. 吳亦凡官殺混雜（WEIBO@周易四柱八字算命命理）

中國白龍王｜2. 不看好阿嬌婚姻感情



阿嬌（鍾欣潼）於2008年曾歷事業最低潮，幾年後阿嬌經過多番努力阿嬌順利復出，更憑著實力再次備受關注，正當事業重上軌道，2018年12月阿嬌宣布跟台灣醫生賴弘國閃婚，惟二人婚姻僅維持14個月終在2020年離婚收場。網民又發現中國白龍王亦曾在2018年發帖文，直言「不好看她的婚姻感情」。如今阿嬌孤身一人，不也是白龍王所說的話嗎？

中國白龍王｜2. 不看好阿嬌婚姻感情（WEIBO@周易四柱八字算命命理）

中國白龍王｜如今阿嬌孤身一人，不也是白龍王所說的話嗎？（Weibo@鍾欣潼）

中國白龍王｜3. 劉亦菲工作事業上交惡



迪士尼向來的真人版電影都備受關注，而真人版《花木蘭》（Mulan）終於不再是「白人主場」，自宣佈開拍後一直大受期待。殊不知原定2020年上映，因疫情影響宣布延期，之後劉亦菲又惹來爭議而掀起#BoycottMulan活動，一度遭到國際譴責而影響了票房成績。中國白龍王在2019年曾經批劉亦菲將在工作事業上交惡。

中國白龍王｜劉亦菲惹來爭議而掀起#BoycottMulan活動 （《花木蘭》劇照）

中國白龍王｜3. 劉亦菲工作事業上交惡（WEIBO@周易四柱八字算命命理）

中國白龍王｜4. 大S感情也無法長久



大S（徐熙媛）跟前夫汪小菲離婚剛4個月突然宣布再婚的消息，當時完全震驚中港台三地。不過中國白龍王今年11月尾亦發佈了有關大S的帖文，帖文內容直批大S目前的感情也無法長久，雖則如今都無法證實，不過中國白龍王指出大S夫妻宮天生被沖，難享夫福。

中國白龍王｜4. 大S感情也無法長久（WEIBO@周易四柱八字算命命理）

中國白龍王｜5. 預言薛凱琪將永久單身



薛凱琪曾在王祖藍節目《有個閨密叫祖藍》罕有大談自己的感情生活，直言入行後拍過4次拖，不過全部都沒有公開戀情︰「我拍過4次拖，幸好沒跟這些人一起，當然曾經被欺騙過，但怎樣騙就不談了。」雖則薛凱琪仍然未婚，但她對感情、婚姻仍有憧憬。不過中國白龍王就認為薛凱琪比起愛情，她更適合搞事業，甚至更直言她可能永久單身。