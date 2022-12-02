面相｜4大天生註定離婚命難逃再婚命運！中1特徵恐遭老公暴力對待

再婚面相｜傳統社會女士們的人生目標就是要「嫁個好人家」，但隨著社會進步、文化改變，人的思想亦逐漸改變。現今的女士不再以「嫁人」為人生終點，而是把重心放在自己身上。不論在演藝圈或是社會上會見到不少新時代女性的例子，當大家不再以「嫁人」為終點時，同時給了女士們忠於自我的勇氣，遇上不對的婚姻及愛情，不再逃避。然而「離婚」並不可恥，更不是一種懦弱的表現。台灣命理專家黃友輔老師在節目《命運好好玩》中分享了「4種擁有第二春」的手面相，擁有以下特徵的女士註定難逃離婚命運，反而第二段婚姻才是正緣，快來看看自己身邊有沒有朋友具有以下特徵吧！



>>>面相｜五尖同在貪財又剋夫！女人中一樣特徵「殺夫」兼恐獨守空房<<<

台灣命理專家黃友輔老師解釋，在相學角度上，二婚跟雙婚是不同的；雙婚是指同時擁有兩位妻子及丈夫，或者是兩段婚姻。二婚是前後，第一次可能是離婚了才有第二次，亦有可能第二次都失敗。在面相學角度來看，其實面部及手部的特徵不僅反映出個性，而且也間接影響到我們的生活及命運，那麼就讓我們一起來揭曉，到底有那些面相特徵二婚後再擁有幸福！

台灣命理專家黃友輔老師（youtube@命運好好玩 官方頻道）

4大天生註定離婚命 難逃再婚

面相｜1. 魚尾紋成剪刀形



擁有這種特徵的人士，眼部位置會有兩條很深的紋，老師表示這種人通常都較好色，容易偷情，個性亦相當強勢，因此第一段婚姻通常都難逃離婚的命運。經常會跟伴侶吵架，甚至因外遇問題而分開。不過再婚亦不一定成功，但是人通常汲取第一次失敗的教訓後，第二次的成功率會增加。

面相｜1. 魚尾紋成剪刀形（youtube@命運好好玩 官方頻道）

面相｜2. 顴橫腮張



在相學角度上，擁有顴橫腮張特徵的人通常都相當強勢，還有暴力行為、脾氣很壞。古時候有謂剋妻命，第一任老婆可能被他剋死，或者第一任老婆被他打跑了。然而，師傅表示再婚的話是否順利幸福，多數要看年紀，有機會再婚會比較好一點。

面相｜2. 顴橫腮張（youtube@命運好好玩 官方頻道）

面相｜3. 二度結婚線



在相學角度，婚姻線是在尾指的下面，下方是0歲，上方是80歲，因此下方的是比較早年的婚姻。再上去的是比較晚年的婚姻，根據圖片可見下方的線是往下，即代表首段婚姻是失敗的，然後第二次的是成功的。老師解釋，這種二度結婚線第一次失敗有個重要因素，就是原來的伴侶曾因工作關係而分開，而再婚說不定是同一個人也不一定。

面相｜3. 二度結婚線（youtube@命運好好玩 官方頻道）

面相｜4.智慧線交錯或大分叉 感情線交錯



最後一種是先看下方的智慧線，智慧線交錯或大分叉是代表第一次失敗又第二次。老師表示擁有這種手相的人通常第一次是失敗的，然後第二次的婚姻會隨著年紀慢慢把過往的缺點改過來，因此第二次是有機會成功的。

面相｜4.智慧線交錯或大分叉 感情線交錯（youtube@命運好好玩 官方頻道）

面相｜5大化解再婚命運

儘管算命先生批到自己是再婚命，但是大家亦毋須太過擔心。黃友輔老師有5種化解再婚命運，第一種大家不妨再拍多次結婚照，跟丈夫隔幾年再拍一次，有助把二婚命運去掉。第二種可以舉辦多次結婚宴席；第三種是去多一次蜜月旅行；第四種是求婚儀式再來一次；最後一種是忌登記離婚再登記結婚。