轉運｜唔怕生壞命，最怕改壞名！37歲「鮮花」：改名後有了男朋友

不久前，一篇介紹河南女孩「招弟」改名「芃芃」的報道引發輿論熱議。據媒體統計，僅某一個省份，叫「招弟」或「招娣」的女孩就超過1萬人。一位知乎網友的回答令我印象深刻：名字是一個人來到世界上除了生命以外，被賦予的專屬於自身的第一個禮物，所有人都不希望這份禮物沾染到與自己無關的灰塵。由此引發的種種討論，讓我看見許多人都曾因名字而苦惱。這些名字不像「招娣」「盼娣」「迎娣」那樣直白，卻也在成長過程中留下深深淺淺的傷口。



也許是甩不掉的難聽外號，也許是開不了口的自我介紹，也許是社交場合報上姓名後，對方一閃而過的複雜神情......自卑的情緒，浮現在每個需要報上姓名的瞬間。我們找到3位給自己改名的人，除了感慨「在深圳改名，真的是深圳速度」，他們不約而同地表示：改名後生活發生了積極變化。「與其説新名字帶來了好運氣，不如説新名字幫我找回了自信。」

「18歲以後不能改名」，我被騙了2年

姝函 女 28歲

作為女生，我單名一個旺。這個名字的問題不僅是難聽。四、五歲的我，一到冬天就生病，總是晚上突然發高燒。吃了不少藥，找了不少偏方，一個冬天還是如此。過完春節，一個長輩建議去看下生辰八字。先生説我一直生病是因為人小，名字含有的能量過大，把我壓住了，導致體弱多病。於是我有了第二個名字：毅霞。説來神奇，改名後我真的不再經常生病，只是偶爾有個小感冒。從那時到小學畢業，大家一直叫我毅霞，但沒有正式更改。直到初中必須用户口本信息註冊學籍，我才用回以前的名字。一個女孩，單名一個旺，真的有點男性化，男同學取過不少外號。因為名字，我一直有點自卑：別人的名字那麼好聽，為什麼我的名字就要被拿來討論？我老家在四川達州一個小村子，姐妹四個都在讀書，正是用錢的時候，常年在外務工的父母經濟壓力很大。當時爸爸想為我把名字改過來，但聽人説改名需要村、鄉、縣各個領導簽名才行，得花不少錢......這個説法現在想想真是無語，但通訊不發達的年代，獲取信息基本依靠道聽途説。我只能一直用著不喜歡的名字。

工作後，有一次我特地打電話回老家派出所諮詢，他們説成年人18歲以後不能改名，要不就到現場諮詢。在深圳上班的我，一年才回家一次，而且過年他們也放假了，怎麼諮詢？直到2019年春節，我們一家在外面逛街，路過一個門口寫著「看八字，算命」的店鋪。老先生説我現在用的名字確實不太好，也講出了我小時候遭受的一些苦難，當時我決定重新改一個名字。2個字，400塊：姝函，源於《詩經-靜女》的一首詞：「靜女其姝，俟我於城隅」，代表嫺靜美好。因為之前派出所説成年人18歲以後不能改名，我信以為真，想著生活中用新名字也挺好。直到2020年，我把户口轉到深圳，偶然在短視頻刷到一個女生分享改名經歷。我馬上找到深圳公安的電話。工作人員説：「之前户口本上沒有改過名，而且確有理由想要改名的，可以更改一次。」聽到這話，我比中了獎還高興，立馬問需要什麼資料。我還清晰地記得，那晚因為可以真正改名字失眠了，第二天馬上把這個消息告訴爸媽。從諮詢到辦理再到領取新身份證，只用了半個月，果然是深圳速度，一下就解決了困擾我二十多年的問題。改名時除了家裏人支持，身邊朋友、同事都勸我不要改，説改了很麻煩。我並沒有覺得麻煩，反而樂在其中。好在我還未婚，要改的資料無非就是銀行卡、證件、重要的APP賬號等。只要户口本帶有曾用名，都能順利改好。從改名到現在，每次有認識新朋友聽到我的名字，都會説：哇，你名字好好聽之類的話。自信陽光的我，再也不害怕跟別人做自我介紹，再也不擔心因為名字被取笑。

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30+改名：有了男朋友，中了粵B牌

莉媛 女 37歲

我之前的名字叫鮮花。一個女孩叫鮮花，雖然特別，但總覺得太隨意，每次説出來，大家都以為是筆名或假名。聽媽媽説我出生時挺漂亮的，又是家裏第一個小孩，爺爺很喜歡我，小名取為鮮花。現在想來，也是嚮往美好的意思吧。誰知道家長上户口直接把姓加上就成了大名。我後來都笑話媽媽：「你是真的很隨意。」生活中，這個名字沒有給我帶來明顯困擾，只是特別羨慕別人的名字有內涵。讀大學後，我萌生了改名的念頭，當時不能自己做主也就不了了之。真正下定決心改名是2021年初。那陣子回家過年，家人開啓新一輪催婚。一轉眼就到了30+的年紀，可之前接觸過的男生總因各種原因沒能走下去。我隨口和爸爸説，「實在不行，你給我找個算命的算下吧」。算命先生看了生辰八字，説原來的名字影響感情和婚姻。一個閨蜜很關心我的人生大事，幫我算了一下，説原來的名字確實有問題：根據易經，我出生時間屬羊，名字裏也有個羊，相沖，影響感情。我當時就下定決心：好，從改名字開始。現在的名字「莉媛」是先生根據生辰八字取的。2016年，我就把户口遷到了深圳。從老家回來後，我提前在深圳公安申請預約改名，現場不到半小時就辦好了。新的户口頁，鮮花出現在曾用名一欄。大概7個工作日我就收到新的身份證，兩週左右，所有手續都辦完了。在深圳改名，真的是深圳速度。後來，我也確實找到了男朋友。

雖説改名是為了解決人生大事，當時的心態是好好經營自己，該來的總會來。註冊完交友平台我不怎麼登陸，半個月一個月才上去瞅瞅。

有天登進去，發現2天前收到一條消息。瀏覽完基礎資料，我不太感興趣，便沒有及時回覆。結果平台有已讀功能，看到我已讀，對面又發來消息，我就禮貌回覆了。一來二去，他成為我現在的男朋友。我覺得新的名字帶給我新的希望，改完後覺得整個人都自信了，運氣也好了很多。之前搖了3年都沒搖中的粵B車牌，今年1月用新名字第一次申請就搖中了——中了車牌後乾脆買了輛車。我很喜歡現在的名字，也很滿意目前的生活狀態。

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改名字後，我終於敢大方做自我介紹了

緯程 男 38歲

我之前的名字叫小亭，這個名字比較女性化，每次自我介紹，光聽名字別人很容易誤以為我是女生，其實我是男的。讀書的時候，每個班都有調皮的、喜歡給別人起外號的同學，我們班也不例外，他們老叫我「妹子婷」。生活中，也經常有人把我的名字寫錯：「小亭」被寫成「小婷」，這種情況遇見過很多次。明明是個男生，卻一直頂著女生的名字過日子。所以從初中開始，我就有了改名的想法。那時在學校遇見過一位改名的同鄉，不知道他户口本上改沒改，反正生活中大家開始喊他新名字，我挺羨慕的。具體付出行動是最近幾年的事情。廣東人比較相信緣分，在哥哥的推薦下我決定花錢找人算一算。機緣巧合下，我結緣了一位命理大師。他根據我的屬相和家人的屬相綜合分析，提供了一些新名組合的名字，但裏面名字組合沒有我喜歡的，我就參考文字説明重新排列組合出自己喜歡的名字：緯程。

緯程新的户口本（深圳微時光提供）

大師説，有了新名字就要大聲説出來，要很自信地介紹新名字給大家重新認識。我現在的微信名直接用了自己的名字。

改名後，每次從別人口中聽到這個名字都能感到滿滿的正能量，我也終於能夠大大方方地開口做自我介紹。而且現在改名的成本很低，我當時除了更換新身份證花了20元工本費，別的流程都沒有花錢。但是生活真的迎來了變化。改名後，我第一次談上女朋友。步入而立之年的我，終於品嚐到戀愛的滋味。此前我一直都是單身，無論怎麼努力都無法開始一段關係。對我來説，這段戀愛是一次很好的開始。自從遇見她，我終於擺脱孤獨的感覺，找回對生活的愛和熱忱。有人説喜歡不能當飯吃，但開始戀愛之後，我決定每天都好好吃飯，把日子過得熱氣騰騰。都説改名就是改運，説起來玄妙，我覺得寧可信其有，不可信其無。與其説新名字帶來了好運氣，不如説新名字幫我找回了自信。而自信，是每個人前行的第一步。

2021年正式生效的《民法典》明確規定：公民有更改自己姓名的權利。這兩年，越來越多被名字這個咒語困住的孩子，決定用新名字與過去告別。擁有兩個名字，就好像擁有了兩段人生。

【深圳户籍改名流程】

1. 關注【深圳公安】微信公眾號

2. 點擊底部菜單欄 政務服務-户政業務-户政預約-實名驗證登陸-普通户政服務-人口信息主項變更-申請理由選擇「姓名變更、更正」 預約就近的派出所辦理

3. 攜帶本人户口本、身份證在預約時間段前往派出所，填寫姓名變更申請表，等待辦理

4. 收到審批同意的短信後，提前到照相館準備好身份證照片回執，再攜帶回執、户口本、身份證，在深圳公安公眾號預約就近的派出所辦理新的身份證

注：以上流程僅供參考，請以具體規定為準



【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】