Celine Dion罹患惡疾暫別歌壇　一代歌后以自身磨難唱出人生唏噓

憑藉《鐵達尼號》中一曲《我心永恆》（ My Heart Will Go On）紅遍全球后，當年的傳奇天后Celine Dion（Celine Dion ）怎麼樣了？



今年54歲的她，上周四公開確認了自己的身體狀態。她坦誠地告訴大家，自己患上了一種罕見疾病「僵人綜合症」，會導致肌肉痙攣。走路、唱歌都面臨困難。影片中的她一襲黑裙，金髮一絲不苟地梳在腦後，即使美人遲暮，看上去依然優雅端莊。儘管她努力保持微笑，但還是能看出強忍著眼淚。「很長一段時間以來，我一直在處理健康問題，這些挑戰對我來說真的好難。」「我一直在努力，每天和運動醫學治療師一起恢復我的運動神經，以及再次登台的能力。但我必須承認，這將是一場長期的抗爭。」

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Celine Dion 的身體狀況一直牽動著中國歌迷的心。這位當之無愧的天后，因為《鐵達尼號》主題曲家喻戶曉，還曾在2013年春晚與宋祖英合唱《茉莉花》，是中國人的老朋友。她獲過5次格萊美獎，與雲妮侯斯頓（Whitney Houston）、麥當娜（Madonna）、瑪莉嘉兒（Mariah Carey）、珍納積遜（Janet Jackson）齊名，是全球最暢銷的女歌手之一，年收入高達5800萬美金。無數人奉她為偶像。英國歌手 Adele，連她嚼過的口香糖都要小心收藏起來，裱進畫框。

按說如今她正應該是像其他時代巨星一樣被供奉在神壇上、享受成果的年紀，但近幾年，她的身體健康每況愈下，數次被傳出癱瘓、去世的謠言。一代天后，命運卻加諸她許多不幸，令人唏噓不已。

01 無法治癒的罕見疾病 一度被傳近乎癱瘓

面向全球樂迷，Celine Dion 語速和緩地介紹了「僵人症」。這是一種神經失調症狀，發病率極低，僅百萬分之一，目前尚不清楚是什麼原因引起的。因為太過罕見，連西方醫學界都對它束手無策。「痙攣已經影響了我日常生活的方方面面，有時會讓我走路困難，有時我的聲帶無法按照習慣的方式發聲。」這種病幾乎是終身的，無法徹底治癒，只能靠藥物緩解和控制。

雖說不至於致命，但外界的刺激和情緒波動，包括大聲的噪音，都可能誘發痙攣甚至跌倒。光是這一點，對歌者來說已經是莫大的打擊。Celine Dion 不得不推遲了原定於明年2月開啟的歐洲巡演。「在舞台上，我總是百分百地付出，但我目前的狀況不允許我這麼做。為了和大家再次相聚，我別無選擇，只能在此刻全身心投入我的身體恢復。」

其實，過去幾年中，Celine Dion 一直在反反覆覆地遭受病痛折磨。早在去年10月，她就發現自己經常出現痙攣，只是當時並未查出病因，但也被迫暫別舞台，原定的演出一拖再拖。那段時間，加拿大媒體還透露她病情惡化，近乎癱瘓。有關她去世的謠言，也時不時就要在網上瘋傳一陣。每次被狗仔拍到，她愈發消瘦的身材都引發了不少猜測，還有雜誌刻薄地形容她很「嚇人」，認為她是過度節食所致。但Celine Dion 沒有理會外界的種種言論，只專注於音樂和治療。

身體狀況一有短暫的好轉，她就會立刻投入工作中，不僅參與錄製了向法國著名歌手Jean-Jacques Goldman致敬的專輯，還在明年即將上映的電影《重新再愛》中客串，並將為影片獻唱主題曲和插曲。如果不是因為病症嚴重，她是無論如何也不會放棄巡演的。就像她在影片中哽咽著說出的那句：「我所知道的是，歌唱，是我畢生所有，也是我最喜歡做的事情。」

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02 事業巔峰期隱退 還是沒能阻擋丈夫離世

事實上，這已經不是Celine Dion 的人生第一次遭受重創了。如果說她的前半生是年少成名、星光熠熠的坦途，後半生則一直在打擊中度過。Celine Dion 出生在加拿大魁北克一個清貧的家庭，是家裏的第14個孩子。從小她就展示出過人的音樂天賦，12歲那年，家人將她的歌曲小樣寄給了唱片製作人René Angélil， René 一下子被她有穿透力的嗓音震撼了，不惜把自己的房子抵掉，為她發行了第一張專輯。

René 帶著她去各國參加比賽，又培養她學英語，開拓英文歌市場。很快，年輕的Celine Dion 事業蒸蒸日上，為電影《美女與野獸》、《緣份的天空》獻唱主題曲，狂攬各大音樂獎。而這期間，她發現自己早已漸漸愛上了一直在身後支持她的 René 。但 René 比她大26歲，有過兩段婚姻和3個孩子，身邊沒有人看好這段感情，母親更是極力反對。但她還是不顧眾人的非議，和 René 走進了婚姻殿堂。

有了愛情的加持，兩人的合作更如日中天。1998年，電影《鐵達尼號》風靡全球，主題曲《我心永恆》也在一夜之間紅遍大街小巷。Celine Dion 的名字，從此火到了世界各地。很多人都說，一聽到她開口，就忍不住掉眼淚。這首歌，她說自己唱了大概有100萬次，有時候也會覺得「怎麼又是這首？」但看到台下歌迷激動地哭泣，就什麼都忘了。

事業愛情雙豐收，童話故事的結局不過如此。而她的人生卻在這時開始急轉直下。1999年， René 被診斷出喉癌，Celine Dion 再也無心工作，宣佈暫別歌壇，照顧丈夫。為了和 René 有一個孩子，她進行了人工受孕，吃了不少苦，終於在2001年生下大兒子。這時， René 也在經歷了38輪化療後病情趨於穩定。

為了賺錢養家，她決定復出。但為了陪伴家人，她又不願意像以前那樣到世界各地巡演。最終，她和拉斯維加斯的一家劇院簽下了長達五年的駐唱合約。這份合約在旁人看來無異於「賣身契」，因為她必須連續5年、每周至少4晚在同一舞台上開演唱會。強度之高，對體力和聲帶來說都是一種透支。甚至在2010年，自己已經42歲的年紀，她又冒險生下一對雙胞胎。此時，她的身體就已經大不如前了。

然而，這一切付出，並沒能換來命運的眷顧。 René 的癌症復發了，而且惡化的速度很快，匆匆離開了人世。在兩人結婚的教堂裏，Celine Dion 送別了丈夫，在他的靈柩上深深一吻。此後像是耗盡了所有力氣，至今再沒有過另結新歡的意願。今年年初，丈夫的忌日，她還在社交平台上寫道：「如果我說我很好，那我就是在撒謊。我至少想起你一百次。」

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03 聽力系統受損 依然堅強樂觀

痛失愛人後，Celine Dion 重新將生活的重心轉向了工作，並未中止在拉斯維加斯的演出。一直到2019年6月，她在拉斯維加斯凱撒宮酒店的劇場整整唱了16年，觀眾多達450萬人，至今無人打破這一紀錄。可以說，拉斯維加斯的經濟，一半歸功於賭場，一半歸功於Celine Dion 。當然，她自己也獲得了不菲的收入，身家約7億美元，是加拿大歷史上賺錢第二多的藝人，僅次於導演占士金馬倫（James Cameron）。

但名利財富的光環之外，摯愛離世、過度工作，已經對她的身體造成了無可挽回的傷害。2018年，她說自己要做一個「小型耳科手術」，因此需要暫停演出。直到那時，大家才知道，她已經被一種名為「咽鼓管異常開放症」的病折磨了多年。簡單來說，這種病會導致聽力異常。患者聽到的聲音，比自己實際發出的聲音要高出許多倍，連呼吸、吞嚥、咀嚼的聲音都會被放大，精神非常緊張痛苦。

不僅如此，對於歌手來說，因為無法判斷自己發聲的強度，唱歌就會變得異常困難。她用了很久的滴耳劑，但病情越來越嚴重，只好選擇手術治療。雖然醫生沒有明確解釋過得這種病的原因，但許多歌迷相信，是日復一日的高強度演出損害了她的聽力系統。

沒想到好不容易渡過了這道難關，更復雜、更罕見的「僵人症」又給了她沉重的一擊。看到曾經明眸皓齒、風光無限的歌壇女神，因為疾病纏身迅速衰老消瘦下去，讓人忍不住感慨，命運對她實在太苛刻了些。

好在Celine 依然堅強樂觀，在宣佈自己生病的影片中得體地微笑著，說自己有信心恢復。「我有一個很棒的醫療團隊，他們一直在我身旁照顧著我，讓我康復。還有我可愛的孩子，他們一直給我打氣，給我希望。」「我等不及在舞台上再次與大家相聚。」