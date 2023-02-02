英文名｜最熱門女生名字排行榜Top 20　第5名Sophia寓意著智慧？

現代的父母都特別喜歡為自己的女兒取個英文名字。國外的網站mom365公布了父母最愛給女寶寶取的100個英文名字，而且每個英文名字還有不同的含義和源自於不同的語言，來看看你的英文名有沒有登上了百大熱門榜吧！



即使沒有登上也不需要感到失望傷心，因為每個父母都有自己想給孩子取的英文名字。

前20個最熱門英文名，你上榜了嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Emma

第一名就是Emma，父母最愛的英文名字。一提到Emma就會讓人聯想到Emma Watson。但是你知道Emma是源自於拉丁語嗎？Emma這個名字具有「universe」的意思。Emma Watson更在上年參與了法國時尚巨頭的董事會。

2. Olivia

第二名也是源自於拉丁語的Olivia。代表人物就是美國女演員Olivia Munn。小編身邊也有很多朋友叫Olivia呢！

3. Ava

你身邊有沒有朋友叫Ava的呢？她可是第三名哦！Ava源自於希伯來語，原本是「Chava」並具有生命的意思。擁有這個名字的人就是Ava Max，她可是一位作曲家哦！

4. Isabella

第四名是Isabella和Ava一樣源自於希伯來語，含有「向上帝起誓」的意思。擁有這個名字的代表人物就是美國女演員Isabella Acres！

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5. Sophia

相信大家對Sophia這個名字一點都不陌生吧！美國女演員兼制作人Sophia Anna Bush就擁有這個名字哦！Sophia這個名字源自於希臘語，含有著「智慧」的意思。Sophia Anna Bush就是這個名字的代表人物哦！

6. Mia

Mia是源自於拉丁語並含有思維敏捷的意思。擁有著這個象征著思維敏捷的代表人物就是Mia Goth！

7. Amelia

同Ava和Isabella一樣源自於希伯來語的Amelia可是第7名哦！Amelia含有著細心，善於分析和有靈性的寓意。能夠有榮幸地擁有這個名字的人可是一名音樂家，Amelia Warner哦！

8. Charlotte

Charlotte含有身體強健的，想象力豐富和有藝術細胞的寓意。Charlotte Riley和Charlotte Lewis都是擁有著這個名字的女演員哦！

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9. Abigail

Abigail可是源自於希伯來語，含有「父親的喜悅」的寓意。這個名字不僅讓人聯想到純潔、自信、多才多藝等。這個名字可是讓小編聯想到美國演員Abigail Spencer。

10. Emily

源自於拉丁語的Emily擠進前10名！Emily含有聰敏的，想象力豐富和有藝術細胞的寓意。小編又有一位朋友擠進前10名了！其中一位美國女演員擁有這個象征著有藝術細胞的名字就是Emily Alyn Lind。

11. Harper

12. Evelyn

13. Madison

14. Victoria

15. Sofia

16. Scarlett

17. Aria

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18. Elizabeth

19. Camila

20. Layla

以上是前20個最熱門的英文名字，想要知道自己有沒有上榜可以瀏覽mom365就知道自己是不是一百個里的其中一位了。就算自己沒有上榜，將來也是可以為自己的女寶寶取個英文名字哦！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】