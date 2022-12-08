FB、IG用咩相做icon？頭像反映7種人格　心理學家：越性感越自卑

生活在網路時代裡，社交平台上的大頭像經常是我們得到他人第一印象的管道。不過，你知道不同種類的大頭像其實正默默地透露出照片主人的性格特質嗎！



根據英國《每日郵報》報導，一名來自羅馬尼亞的心理學家歸類出7種大頭像類型，並逐一分析其代表的人格特質，美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）也曾做過類似的研究。趕快跟著《網路溫度計》一起來看看這些大頭像代表的背後含義吧！

從社群頭像看出你的性格！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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１．外向型的人：一群人的合照

將一群朋友合照當作大頭像的人，通常個性較外向、樂於社交，喜歡參與活動、接觸人群，照片通常呈現出陽光、年輕、有活力的氛圍，色彩鮮豔度也較高。

２．自卑型的人：大尺度性感照

心理學家認為經常上傳性感照片並以此作為社群頭像的人，可能具有「自卑感」，指出這類型的人可能認為自己不夠優秀，引此透過這些照片吸引網友點擊按讚，從中獲得滿足感。

３．沒安全感的人：一直換個不停

經常更新大頭像的人被認為是「沒有安全感」又或者是「自戀」，兩種類型的人都是透過頻繁更換大頭像的方式來吸引大家注意。

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４．依賴另一半的人：情侶合照

總是將和另一半放閃照設置為大頭像的人，其實可能隱藏著「焦慮型依戀」人格，這樣的人較容易沒有安全感，害怕自己失去伴侶抑或是害怕伴侶無法回應自己的感情。

５．有親和力的人：跟寵物或小孩合照

比起個人獨照，與毛小孩或是小孩合照的大頭像往往給人更有親和力、較好親近的感覺；另一說則認為這樣的人看起來更有擔當、責任感，有能力照顧他人。

６．自負的人：由上往下看

在攝影的鏡頭語言裡，「由上往下看」表達出照片主角自負、高傲、地位較高、擁有掌控權的含義，因此有著這類型大頭照的人也默默地傳達出一種隱藏支配意味的優越感，也透露出自大、期待別人崇拜的人格特質。

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７．個性溫和順從的人：由下往上看

相對於前一點，「由下往上看」的角度賦予照片主角居於弱勢的感覺，不像自負的人會呈現出壓迫感。換句話說，這樣的大頭像也比較容易透露出自卑、順從、溫和的性格。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】