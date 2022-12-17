減肥｜一周腰臀減4cm！最強瘦身操：減2.5kg、踢走水桶腰及豪華臀

【減肥｜瘦身操】近日天氣轉涼，特別易感肚餓，一不小心便會放縱自己，吃得過量，以致肚腩漲了一圈。要在短時間內減去「水泡圈」及寬臀，不少女生都會做健身操，不僅動作簡單、隨時也能做，功效亦十分顯注。有女生早年於YouTube分享自己的收腹訓練，成功在一星期內，減掉2.5公斤，同時腰圍及臀部，亦分別瘦4.3厘米及3.8厘米，相當見效。大家不妨也試試！



【減肥｜瘦身操】約17萬粉絲的「就是甜筒Luna」，早年於Youtube分享自己的瘦小腹方法。(YouTube@就是甜筒Luna)

【減肥｜瘦身操】她的腰圍在一周內減掉3.8厘米。(YouTube@就是甜筒Luna)

每次減肥都難瘦腰臀位置，需靠刻苦的運動鍛鍊，才能塑出好看的身形曲線。有約17萬粉絲的「就是甜筒Luna」，早年於Youtube分享自己的減肥實測，並上載影片《1周瘦了2.5kg！突擊快速燃脂運動》，透過一套收腹訓練，減走水桶腰及豪華臀。快速燃脂運動非常簡單，她表示適合新手及膝蓋不好的人，配合健康飲食，可以減肥不復胖！

【減肥｜瘦身操】動作一：



先做出平板支撐的動作，然後雙手慢慢左右向後移動，雙腿隨之屈曲。碰到腳尖後，再徐徐爬向前，直至還原基本步，並重覆整組動作40秒。Luna指出，這是個最好的熱身動作，可助接下來燃燒更多的脂肪。

【減肥｜瘦身操】動作二：



雙腿稍為打開，位置較肩膊寬，然後輕輕跳起，將雙腳合起落地，再跳起張開，最後運用腰力，扭向左右揮拳，重覆動作30秒。不過，若然膝蓋不好的話，也可不用跳動，稍為蹲起揮拳便可，同時需要收緊腹部。

【減肥｜瘦身操】動作三：



首先手肘碰地，做出平板支撐的動作，然後抬起左手，向前揮拳後，再放下換另一邊做，並重覆整組動作30秒。進行這組動作時，注意收腹用力，腰部不能塌下去，以免用錯肌肉。

【減肥｜瘦身操】動作四：



不少人都知波比跳可助減肥，這個版本則較溫和，對膝蓋不會有太大壓迫。首先雙腿伸直，並用雙手撐起整個身體，然後右腳踏前，左腳跟著屈曲，再雙手離地，同時慢慢站直。在雙起雙手後，再慢慢蹲下，左右腳踏回原來位置，並重覆動作40秒。若然習慣動作的話，可以提升速度。

【減肥｜瘦身操】動作五：



首先張開雙腿，讓肩膊和腳尖呈同一直線，然後做出深蹲動作，再向上站起，左右扭動揮拳，重覆動作40秒。蹲下時，注意不能讓膝蓋超過腳尖，同時注意膝蓋不要向內屈曲，以免弄傷。若然膝蓋不好的話，可以不能蹲下，只需彎下身子再站直揮拳便可。

【減肥｜瘦身操】運用腹力提起臀部，讓整個後背離地。(YouTube@就是甜筒Luna)

【減肥｜瘦身操】動作六：



平躺在地上後屈曲雙腿，運用腹力提起臀部，讓整個後背離地，膝頭、髖部及肩膊呈同一直線，再慢慢放下身體，並持續重覆動作40秒。進行時，腰部不要向上拱起，至於提起的高度，則是大小腿呈直角便可。如果大腿感酸痛，但腹部沒有感覺，可以將雙腳稍向後擺，這樣動作會更為標準。

【減肥｜瘦身操】動作七：



先做出平板支撐動作，然後屈起一邊腳，再放回原位，換另一邊進行，整組動作就像登山般，並重覆動作30秒。若怕膝蓋受傷的話，可以在提腳後，將腳向內再向外擺動，最後將腳伸直放回原位。

【減肥｜瘦身操】動作八：



將雙腳打開超過肩膊寬度，然後屈曲雙腳，雙手交叉擺，並儲力向上張開跳起，重覆動作30秒。若然膝蓋不好的話，可以轉換動作，雙腳微微張開，讓腳掌與肩膊呈同一直線，然後烏身向前，左右交替碰另一邊腳尖，最後起來，重覆動作。

【減肥｜瘦身操】動作九：



將整個身體趴在瑜伽墊上，臉部不要碰地，然後舉起雙手，同時向後屈曲，向後夾緊，以鍛練背部肌肉，最後慢慢伸直，回到原來動作，並重覆動作40秒。夾背的時候需注意雙手不要抬太高，同時肩膊保持放鬆狀態。

【減肥｜瘦身操】動作十：



站直身子，將雙手放在臀部，然後左右腳交替向上屈起，慢慢加快動作，就像跑步一樣，維持動作30秒。若然不能快走的話，可以像競走般，運用大腿力，左右腳向上抬起。

【減肥｜瘦身操】動作十一：



雙手握掌屈起，站直後將左腳抬起，碰到右手肘後再放下，然後另一邊做出一樣動作，並重覆30秒。

【減肥｜瘦身操】動作十二：



除了頭尾和第8個動作外，重覆所有訓練一次。完成後，可以調整呼吸，將雙腳張開，雙手交叉擺放，然後屈曲雙腳，再慢慢向上，雙手畫圓打開，到頂時再放下，重覆動作30秒。

資料來源：YouTube@就是甜筒Luna