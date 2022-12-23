C朗神隱多日終上水！球王飽受爭議一夜跌落神壇？5點大平反證人品

足球巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）第五次代表葡萄牙出戰世界盃，可惜最終以0:1不敵摩洛哥8強止步，使他最後一屆世界盃慨嘆地劃上句號。其實今年C朗拿度在家庭及事業都出現大量意想不到的困難及爭議，有不少人亦開始認為C朗拿度的時代逝去，昔日球王一夜墮凡間。



足球巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）第五次代表葡萄牙出戰世界盃，可惜最終以0:1不敵摩洛哥8強止步。（cristiano@IG）

C朗拿度自世界盃後神隱多時，昨日（22號）他終於在個人社交平台再次現身，上傳了兩則限時動態，他置身於水療浴池中，並用了5個表情符號來交代，卻未有談及未來去向。不過外界有傳C朗拿度將會加盟沙特阿拉伯球隊艾納斯，簽下2年半合約，而且有球迷拍到C朗疑抵達利雅得機場。

C朗拿度自世界盃後神隱多時，昨日（22號）他終於在個人社交平台再次現身。（cristiano@IG）

C朗上傳了兩則限時動態，他置身於水療浴池中並用了5個表情符號來交代。（cristiano@IG）

今年C朗拿度無疑是困難重重，先是跟女友（Georgina Rodriguez）原本懷上雙胞胎，惟龍鳳胎男嬰夭折，只有女嬰平安出世， 讓他先歷喪子之痛；後在世界盃前夕宣布跟曼聯解約；直到世界盃C朗因不滿決定跟教練發生爭執，最終直接被教練踢出十六強對陣瑞士的正選陣容；C朗拿度曾揚言本屆世界盃將是最後一次參賽，惟葡萄牙爆冷出局8強止步。或許人紅是非多，再加上一連串的困難及爭議，不少人都開始質疑C朗拿度及指出他的不是。

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）上載與洛迪古絲（Georgina Rodriguez）床上合照，手持超聲波相片幸福宣布，女友懷上雙胞胎：「我們十分期待你們的來臨。」（cristiano@IG）

C朗「鋒芒太露」？盤點5大暖心事為C朗大平反

1. 曾因心臟疾病 差點告別足球生涯



不少人都憑著C朗拿度的驚人球技被他吸引，但是小時候C朗拿度曾因心臟疾病差點致足球夢碎。2000年，15歲的C朗拿度在里斯本青年隊效力時，突然心臟病發作，在靜止狀態下心跳突然激烈加速。幸得母親細心陪伴下順利完成手術，康復後再恢復足球訓練，不然足球界真是少了這位巨星。

C朗曾因心臟疾病 差點告別足球生涯（cristiano@IG）

2. 不紋身背藏暖心原因



紋身愈來愈普遍，今年世界盃大家都在球場看到不少球員身上有各種不同的紋身。但是直到今時今日，在C朗拿度身上依然看不見任何紋身，原來背後藏著了一個暖心原因。C朗拿度是一名定期捐血者，由於紋身後一年內不能捐血，加上紋身過程間容易感染傳染病，因此C朗拿度為了持續捐血而不想冒險。

據悉C朗拿度養成定期捐血的習慣，由於他24歲時見到隊友Carlos Martins曾為愛兒努力尋找骨髓捐贈者，使他決定要定期捐血幫助更多有需要的人。此外，C朗拿度「出力」又「出錢」，跟美國雅培製藥公司合作發起捐血活動，並成為了全球捐血形象大使。

不紋身背藏暖心原因（cristiano@IG）

3. 堅持滴酒不沾



C朗拿度個性嚴謹、自律性高的人，而且堅持滴酒不沾，長期維持7%體脂。C朗拿度母親曾接受訪問時表示，C朗小時候經歷身邊人酗酒、吸毒，使他不喝酒、不抽煙，管控這些不良嗜好。不過影響C朗拿度最為深遠的是一定是其父及其兄長，C朗拿度父親由於長期酗酒導致腎臟疾病，在他20歲不幸離世；其兄長又曾染上酒癮，讓C朗拿度明白這些東西的危險及傷害。有隊友亦曾爆料指C朗拿度即使是聖誕派對，都從未看到他喝酒。

堅持滴酒不沾（cristiano@IG）

4. 懂得知恩圖報



2019年C朗拿度曾在訪問間公開尋人，他坦言自己12歲在葡萄牙球會士砵亭踢波時，因貧窮經常捱餓，當一肚餓就會到附近麥當勞看看有沒有剩下的漢堡包，當時獲得3名好心的店員協助。儘管事隔逾20年，成為足球界巨星的C朗拿度依舊沒有忘本忘恩，願找回他們邀請對方來自己家作客。

儘管事隔逾20年，成為足球界巨星的C朗依舊沒有忘本忘恩。（cristiano@IG）

5. 親和力爆燈零架子



其實有不少人都批評C朗拿度為人鋒芒太露，把喜惡全放在臉上。但是有人曾拍到賽事開始前，有位葡萄牙7號球衣的小C朗粉絲主動走向他，而C朗拿度毫無巨星架子，更即時擁抱這位小粉絲，並跟他合照及簽名。