2022回顧最矚目「時裝車禍」！災難級打扮時裝終結者屢惹網負評

2022年回顧︳所謂「潮流嘅野，你識條鐵咩！」不過時裝潮流這回事，的確是舒服及自我感覺良好即可，但是做人太有自信又未必是好事。具有時裝品味的話不僅展現自己的風格，又能修飾身材缺點，穿出又高又瘦的視覺效果；相反就會慘不忍睹，成為時裝災難遭人恥笑。2022年即將完結，今天為大家盤點一下這一年穿搭「時裝車禍」的香港代表，以下哪一款穿搭是最令你印象深刻呢？



盤點3大慘不忍睹「時裝車禍」的香港女藝人代表

1. 江嘉敏直認不懂打扮成主因



現年28歲的大台小花江嘉敏自跟男友Anthony結束情侶關係後，不時在個人社交平台上載性感照片大秀好身材！過往出席公開活動曾遭網民狠批其衣著品味，更指她是「時裝車禍」的香港代表之一。

江嘉敏分手｜近日貼出慶生照。(ig@kaman_kong)

江嘉敏曾於Do姐（鄭裕玲）的電台節目《口水多過浪花》坦言自己不懂打扮：「我唔識扮靚！如果唔使化妝，我就唔化妝出街，因為我自己化都幾恐怖。」其後，江嘉敏再解釋自己不懂如何選擇修飾身型的衣服「可能件衫係靚，但我又冇諗咁深層次原來件衫唔啱我身形」，種種原因下導致江嘉敏不斷踩雷！

+ 1

2. 陳瀅自信滿滿卻被狠批「太大隻」



近年被大台力捧的上位花旦陳瀅，今年更成功入圍「最佳女主角」最後十強，但人紅是非多不時成為網民批評的對象。

（IG@missjni）

早前陳瀅出席了巴黎時裝周，費盡心機打扮卻被網民稱是時尚災難，隨即有網民找回多次「炒車」照，不少人都認為陳瀅把自己身形的缺點表露無遺，更直言她「又肥又大隻」。直到上月在《萬千星輝賀台慶》的露背裝再度成為網民焦點，有網民分析道，「佢平時著衫都唔多好睇，好反映佢個人品味」。

+ 2

3. 張寶兒任造型師惹熱議 被指「未夠班」



向來熱愛時裝打扮的張寶兒，卻經常被網民指她衣著品味獨特，甚至稱得上是時裝車禍。早前張寶兒擔任《聲夢傳奇》的學員的形象指導，一眾聲夢學員設計造型公開後，即被大批網民的負評，表示學員們「老咗20歲」！

張寶兒擔任《聲夢傳奇》的學員的形象指導（RED@bowiecheung）

日前，張寶兒與胞妹張寶欣一同盛裝出席賽馬日，再度被外界質疑她的時裝品味。當日二人一身皮草現身馬場，但全球多個時尚大國禁止皮草養殖下，皮草早已不再流行，更使張寶兒顯得老氣，因而再度令網民選她為時裝車禍代表之一。