面相｜微胖女生更好命！6個部位有肉幸福帶財　下巴飽滿晚年無憂

雖然現代的女生都在追求「瘦」的審美觀，可是有沒有發現，比起那些骨感的女生，有點肉的微胖女孩更好相處呢？而且根據不少研究都有發現，男人和微肉女生交往的幸福度比瘦的女生高上許多呢！



其實從面相學也能發現端倪，有點肉肉的女生可是自帶福氣的哦～

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下巴有肉晚年好福氣

有些人就算不胖，也會有可愛的雙下巴，在面相學來說，臉的下半部象徵著晚年的運勢，如果是豐滿有肉的，則代表中老年的福氣飽滿，相反地，如果是現在網美追求的「V臉」，到了晚年可是會過得很不順遂的代表哦～

臉頰有肉好人緣

有點嬰兒肥的臉頰，是有好人緣的特徵，而且人際關係一旦加分，財運與貴人也會接踵而至，不只自己有好口福，甚至還能幫另一半帶財，是很喜氣的呢！

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屁股有肉帶財又好生養

屁股大從古至今就是好命的象徵，主要是在舊時的觀念裡，有好生養能力的女性才是福氣。不過除此之外，有肉又大的屁股，也象徵著能賺能存的好財運，而且也比較穩重有毅力！另外，其實穿起衣服來也比扁屁股好看多了，不妨可以多做深蹲與重訓，有肉的屁股才是現在的趨勢～

腿有肉不勞碌

所謂的美腿，穠纖合度才是極品，跟「鳥仔腳」的竹竿腿是不一樣的哦！前人認為腿太瘦、沒肉是勞碌命的象徵，必須四處奔波，且雙腿縫隙太大也象徵易漏財，因此有點肉肉的腿不僅較不勞錄，身材比例也較勻稱好看。

肩厚較牢靠

肩膀寬厚的人，做事情較牢靠，且心胸度量也比較寬闊、善解人意，有這樣個性的人也較容易吸引異性，人也討喜。

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有小腹好福氣

從面相學來看，有點小腹代表衣食無虞的好象徵（畢竟也吃不少才能有小腹），也是財運亨通的意義，不過太擁種或太平坦都不好，雖然現在很多人追求練出腹肌，不過小腹有點肉還是比較有福氣吧～

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】