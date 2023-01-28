月經｜經期紊亂的7大原因　體脂過高+荷爾蒙失調是子宮癌高危一族

姊妹們看過來～看過來～真的別再覺得年輕沒事，現在越年輕越有事啊！



在這幾年的飲食諮詢中經常遇到人們的健康困擾。第一是腸胃、第二是婦科。

現在很多女性都有經期、婦科等問題....卻認為沒什麼大不了......等到想懷孕時，才發現有不孕症。亂經其實就是身體警訊，建議趁早找出荷爾蒙失調的原因，不然往後就是花更多時間、更多金錢成本養身體。

7個荷爾蒙失調原因千萬不可輕忽！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

什麼是「 亂經 」？

舉凡太久沒來、來了卻停不了拖很久......等現象，都可判定為經期不規律。研究指出，經期久久才來一次，經期混亂且體型肥胖的女性（體脂肪過高超過30%）是子宮內膜癌的高風險群。

長期體脂高=身體長期在發炎。身體發炎時間線就拉越長，隨著年紀越大，恢復速度，減重速度更緩慢，延伸出來各種小毛小病...頭痛、哪裡痛是常態。加上現在飲食精緻化，過重高體脂+配高油、高碳水，根本就是『癌細胞』最喜歡的生長環境。

相關文章：月經痛｜婦科醫生大推6種生果舒緩經痛 追加經後減肥黃金期貼士（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 25

造成『生理期不規律』的原因有哪些?

1. 內分泌失調

高熱量、高油脂食物，不注意膳食平衡等不良飲食生活習慣。

2. 婦科、健康疾病

多囊性卵巢症、巧克力囊腫、子宮肌瘤等......糖尿病、甲狀腺機能亢進、酒精濫用病史或長期服用精神藥物的患者、厭食症、肥胖症都有可能導致經期不規律。

3. 服用大量藥物、抗生素

發燒、感冒或其他疾病的時候容易服用大量抗生素，這些藥物會降低人體的抵抗力，當身體機能出現障礙，就會導致經期出現紊亂的現象。

相關文章：陰道炎｜私處傳3種異味是患病徵兆！小便疼痛、外陰痕癢速看婦科（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

4. 肝功能異常

肝功能不好會讓女性荷爾蒙減慢，造成子宮內膜增生，引起不正常的出血。

5. 過胖過瘦

過胖：脂肪細胞分泌的雌激素過多，造成荷爾蒙失調。

過瘦：減少雌性激素的合成和分泌，不易維持荷爾蒙的平衡。

(女性健康理範圍20%-26%)

6. 壓力、情緒異常

壓力太大、長期的精神壓抑會導致荷爾蒙失調，可能伴隨掉髮、睡眠障礙、皮膚問題和體重變化，更容易使生理週期受影響。出現經期提前、延後，甚至「不來」的情況。

7. 睡眠模式改變

除了熬夜晚睡，不規則的睡眠模式也可能造成經期混亂。出國時差的影響，也會使生理期延後。是否所有的亂經原因都會導致不孕？當然不！但生理期某種程度來說，反映女人每個月的健康狀況。如果月經紊亂的問題遲遲不處理，表示子宮機能較弱，長時間下來很容易造成不孕，甚至懷孕後比較容易流產！定期記錄經期，才能掌握自己的身體狀況，把握保養的好時機。現在科技進步，有許多貼心又方便的經期App，好好善用隨手記下這些日子絕對是輕鬆又方便。

延伸閱讀：

經期遲到可以靠性行為促進子宮收縮、加速月經報到？婦產科醫師這麼說

月經晚來有可能是不當減肥導致？只要打催經針就好？中醫師這麼說

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】