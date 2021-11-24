斷食導致月經失調　想運動瘦身事半功倍　把握月經週期減肥3秘訣

月經可以說是女生判斷身體健康的一個指標，月經週期正常代表身體是在不錯的狀態下，反之，月經沒來或週期亂掉就是身體不在狀態的一個提醒。有許多女孩減重時會有「生理期亂掉」、「月經來想要爆醣飲食」等困擾，下面專業醫生來告訴你生理期的知識和飲食上必須注意的點，讓各位女性跨過經期減重的坎！



許多人減重停經就會去看醫生、吃藥來調經，但這其實是人工製造出的「假月經」，長期下來會掩蓋身體上的機能，甚至有不孕的可能。月經來不來跟賀爾蒙、腦部下方的下視丘和腦下垂體有很大關係，如果你的身體狀態不對，腦部的下視丘會告訴身體妳現在不適合生育，月經就不來了。

減肥都要顧及身體健康！留意月經週期，配合適當運動、均衡飲食，即可輕鬆瘦身（點圖放大閱讀）▼▼▼

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斷食對月經的影響

突然的斷食會對身體造成負擔，好的方式是「斷食不斷糧」，是在不進食的時間讓胰島素可以燃脂的狀態才是對的。所以減醣不可以減到蛋白質和脂肪，如果你減重減到月經不來就是減重方式錯了！尋求專業醫生也是好的方式。

正常的月經

月經週期

行經期：1-5天

濾泡期：6-14天

黃體期：15-28天



一般來說28天是一個週期，但是前後加減7天也是正常的，所以21至35天是正常範圍。來的時候不會超過一個星期，至於一般月經的量其實不超過一罐益力多，大概20至60ml，如果太多可能會有貧血，你可以看看是否前三天都要兩個小時換一次衛生棉，如果有就要注意貧血問題。

健康減重3秘訣

瘦得健康是原則！讓下視丘正常運作就可以正常來月經、正常減肥，國外有研究顯示搭配經期週期的飲食運動方式可以讓減重更輕鬆。

1.飲食均衡

在能量上面，女生一定要記得三大營養素的分配，減醣、低碳的同時也不要忽略蛋白質和脂肪，你的身體還是需要它們來維持正常運作。

2.減少壓力

壓力也是關鍵，「運動也是種壓力」，醫生解釋以前沒有運動習慣的人，突然運動會有發炎的壓力、身體代謝上的壓力。所以要有一個適合自己的運動計劃表，而不是快速追求瘦而過度運動。

3.運動、飲食搭配經期週期

搭配經期週期瘦身，實驗發現有些人甚至可以一個月減掉5公斤，每個階段都有合適的減重tips，減重才會事半功倍。

行經期

這時候很多女生會經痛、頭暈，所以就不要過度苛責身體，放鬆最重要。不過，這段時間的肌肉比較有效率因為雌性激素高，如果身體沒有太不舒服，可以加入簡單的運動計畫。



濾泡期

等月經結束後加入阻抗性的運動、高強度的運動，再攝取足夠蛋白質，讓身體有足夠能量和機會組成肌肉、燃脂。



黃體期

排卵後黃體形成，肌肉會降解，所以做太多高強度運動不會有效果，到了黃體期末端，會產生對食物的渴望，在24至28天的時候可以吃朱古力、分配有飽足感的蛋白質、油脂。



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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：瘦身斷食導致月經不來？經期可以爆醣飲食？正確執行【經期減重】的3大秘訣】