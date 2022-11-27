月經｜經期出現肚屙絕非腸胃差　婦科醫生曝3症狀或子宮內膜異位

劉偉民在YouTube頻道《劉教授婦產科》上分享，常碰到年輕女性只要月經來，就會有腸胃道症狀，如腹脹、脹氣，卻都認為是正常現象。



他指出，這種的情況很有可能與子宮內膜異位或子宮肌腺症有關，因為大部分子宮內膜異位都會與腸子沾黏在一起，而腸子會因為腫脹沾黏而無法順利排氣，當氣往下排不順，就只能選擇往上走，進而形成腹脹。

劉偉民進一步說明，有些人不只會造成腹脹，平常便祕的人，在月經期間反而會軟便、腹瀉，甚至出現血便，到腸胃科檢查時，無論照大腸鏡、胃鏡都找不出原因，通常會被歸類為腸躁症。

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而劉偉民提醒，以上的腸胃症狀都有可能是子宮內膜異位所引發，當子宮內膜異位跟腸子黏在一起，最嚴重還可能會把腸子穿破，直接把直腸壁吃穿，最後形成血便。而大腸鏡、胃鏡因為只能照到腸子裡面，無法看到外面的沾黏，因此建議有相似症狀的女性，應盡速到婦產科檢查。

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最後劉偉民也呼籲，如果月經期間出現脹氣、軟便或腹瀉等警訊時，大部分都是子宮內膜異位症或子宮肌腺症所造成，因此千萬不能忽視，一定要儘速到婦產科就醫！

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：月經來就拉肚子，絕對不是腸胃不好！婦產科醫師曝3症狀是警訊】