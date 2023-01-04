工藤靜香嚴格飲食法　3點吃晚餐猶如195斷食　神秘發酵食物消水腫

日劇男神木村拓哉與工藤靜香俊男美女的神仙組合誰不愛！而女兒木村心美和木村光希也在2018年陸續出道後成為時尚界寵兒，也讓「木村一家」的一舉一動都成為鎂光燈焦點！



工藤靜香也曾PO出比堅尼照，苗條身材跟毫無贅肉的腰線太迷人啦~究竟木村一家維持身材的秘訣是什麼呢？一起一探究竟！

木村一家維持身材飲食法，謹守3原則永不發胖！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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親自下廚，愛吃發酵食品

工藤靜香曝身材完美的原因就是自己下廚！常常看社群平台也能發現工藤靜香都會大方把做菜料理跟食譜分享給大家！而且特別喜歡醃漬青瓜仔、泡菜、蘿蔔等等，把這些當零食取代薯片、餅乾！而且飲食中還會盡量避免精緻澱粉跟動物性油脂！

下午三點就吃晚餐

木村心美之前接受媒體訪問的時候就透露，自從疫情爆發後家人每天的行程就是早上9點半起床，晚餐則是提早到下午三點前吃完！這樣等於是195斷食，比168斷食更嚴格！斷食除了能減輕腸胃負擔，還有穩定血糖、刺激細胞活化燃燒脂肪等功效！

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用糙米代替白米

工藤靜香除了以發酵食物取代零食之外，還會將白飯換成糙米，並將糙米加上紅豆、食鹽一起發酵，做成發酵糙米飯，也是很多女明星維持身材的秘密武器喔！因為糙米發酵能夠把米的成分活化，富含維他命B，紅豆也有消水腫的功能，對於血糖控制、提升免疫力都有幫助喔～

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