2022回顧｜5大「女大18變」陷變臉疑雲女星　張曦雯力證天然美女

2022年回顧︳所謂「女悅為己者容」，相信位位女生都愛美，而藝人基本上每天都處於鎂光燈和高清鏡頭之下，無時無刻都要保持最佳狀態示人。但凡藝人的容貌上稍微出現變化，都會引來容貌再升級疑雲，今天就為大家盤點一下這一年惹容貌升級爭議的5位女星，以下哪一位女星最令你印象深刻呢？



盤點5大「女大18變」陷變臉疑雲的香港女藝人代表

1. 「當年宅男女神」薛凱琪驚變陶瓷娃娃



現年41歲的薛凱琪（Fiona）近年主力內地發展，出道時Fiona憑著可愛甜美外表吸引不少粉絲，成為當年的宅男女神。自北上發展後，薛凱琪的外貌多年來一直被指跟出道時判若兩人，近照更被一眾網民指撞樣范冰冰，簡直面目全非完全認不出！內地綜藝節目《無限超越班》的先導片，任導師之一的惠英紅更直指薛凱琪是「40多歲的陶瓷娃娃，再不把握機會，就差不多了」，確實翻看薛凱琪的昔日照片時的確有些出入！

2. 張曦雯力證是天然美女



張曦雯曾於劇集《白色強人2》飾演郭晉安女友「呂靄寧」醫生而引來網民熱議，她憑著出眾的外貌及身型獲網民大讚是靚女醫生。張曦雯在2012年參選《國際中華小姐競選》而入行，回顧當年參選時的外貌時，不少網民大讚她越來越來漂亮，但就牽起樣貌進化疑雲，而張曦雯就曾大方分享童年照力證自己是天然美女！

張曦雯力證是天然美女。（IG@kelllycheung）

張曦雯於2012年參選《國際中華小姐競選》而入行！（TVB.com）

3. 「小張柏芝」劉心悠鼻子高挺得過分



劉心悠（Annie）的容貌跟張柏芝類似，所以她當年入行有「小張柏芝」的稱號。近日她於個人社交平台上傳一張側臉喝湯照，殊不知網民都把焦點放到其高挺鼻子上，由於「高挺」得過分使不少網民猜測她整型。根劇劉心悠過往的照片，其實她的鼻子向來都是高挺，但有對比之下稍微有些差別；當然有網民指可能是拍攝角度或燈光問題而陷變臉疑雲。

劉心悠的鼻子成為焦點。（微博@劉心悠）

當年拍攝《步步驚心》。（《步步驚心》劇照）

4. 唐詩詠雙眼「升級」 多了一份知性美



唐詩詠向來的演技都不過不失，而且她的觀眾緣一直超好。不過早於劇集《白色強人2》播出期間經已有網民指出唐詩詠跟入行初期感覺及容貌出現變化，不少網民的焦點都放到其雙眼上，指她雙眼變得又大又長，眼神亦變得靈活。

唐詩詠向來的演技都不過不失，而且她的觀眾緣一直超好。（IG@natalietong53）

對比初入行時唐詩詠拍攝劇集《當四葉草碰上劍尖時》，當時年僅22歲的唐詩詠雙眼看似是單眼皮，十分青春可人。現年41歲的唐詩詠或許是「女大18變」，長得愈來愈漂亮，雙眼亦由單眼皮變成雙眼皮，被外界力讚雙眼變得炯炯有神。

對比初入行時唐詩詠拍攝劇集《當四葉草碰上劍尖時》，當時年僅22歲的唐詩詠雙眼看似是單眼皮。（《當四葉草碰上劍尖時》劇照）

5. 張寶兒五官突變精緻



張寶兒於2016年參選港姐而入行，入行多年來出演機會不及同屆港姐，但也出演了《Think Big天地》﹑《學是學非》、《姊妹淘》等綜藝節目。向來活躍於社交平台的張寶兒不時會跟大眾分享個人生活照，但是早前有網民就指張寶兒的雙眼距離變得愈來愈近，眼頭位置亦變得十分奇怪。對比張寶兒剛參選港姐時整體五官變得精緻，而且眼形亦稍微變長，因而引來網民的猜測。