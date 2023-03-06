面相｜天生帝王富貴命的3種掌紋面相　有這特徵的人35歲後發大達

從我們的手面相，能看出一個人命運如何，也許有的人小時候不怎麼樣，甚至還可能過得困苦，然而卻可能因為命中注定而在未來扭轉人生。



台灣命理專家雨揚老師在自己的Youtube頻道分享「天選之人」的特徵，看看自己有沒有符合以下幾種手面相，也許你也同樣擁有大器晚成的「帝王富貴命」！

天生富貴命的3種手面相，你中了嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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富貴命特徵

1. 鳳目龍眼

鳳目類似「丹鳳眼」，看起來眼睛較細長，眼尾是上揚的，如果眼尾沒有上揚的人，也可以透過眼線畫出上揚的感覺而增加自己的好運氣哦！有這樣特徵的人，代表你的才學很好，頭腦、機智、口才、反應一流；而「龍眼」則是看起來眼珠又黑又大，即便眼睛不一定大，但眼珠的比例很大且有神也符合，代表這個人的野心和目標非常明確，精氣神也非常飽滿，年輕時或許會有很多的歷練，但都會成為未來成功人生的滋養。另外，雨揚老師還提醒，有這樣特徵的人在35歲到55歲間很有機會成功且發大財哦～

2. 斷掌

斷掌的意思是指智慧線跟感情線合而為一，穿過手掌中央。很多人都認為斷掌的人個性粗魯又暴力，其實是誤解了！斷掌的人是膽大心細，一生中大多是白手起家，卻可以靠自己的努力邁向呼風喚雨，並將成功手到擒來。只不過斷掌的人比較我行我素，所以通常人緣不會太好，但只要講話不要太過強勢，給他人留點餘地，凡事以善為出發點，那麼人生必然將行雲流水，人緣也會扶搖直上，而演藝圈的代表人物就是影后章子怡。

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3. 腳底有痣

俗話說「腳底有痣，富貴一世」，腳底任何一個地方有痣都是好的，所以也有人說「腳踏一星，能管千萬兵」，是能出將入相的人，而相傳皇帝朱元璋「腳踏七星，掌管天下兵，成帝王命」。另外，如果腳底是黑痣，代表腳踏實地，最終獲得成功，如果是紅痣更是不得了，代表人緣、成就一把抓，絕對是相當好的特徵～

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