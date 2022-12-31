內地女長期手腳冰冷不以為意疑患病！醫揭：嚴重者手指恐永久壞死

【都市健康｜雷諾氏症】冬天不少女生都會出現手腳冰冷的情況，或許大家會認為這是正常現象，但是原來暗藏危機。內地有一名女生當天氣轉涼不時會出現手腳冰冷症狀，有天她發現自己的手指凍至蒼白，毫無血色似的。她隨即把畫面上傳到網上，殊不知有醫科生看到即勸告女生趕緊就醫。



都市健康｜冬天不少女生都會出現手腳冰冷的情況，或許大家會認為這是正常現象，但是原來暗藏危機。（小紅書）

內地女長期手腳冰冷凍到蒼白不以為意 原來暗藏危機

近日內地有一名女生因天氣轉涼出現手腳冰冷症狀，其後她發現自己的手指頭末端凍到蒼白，毫無血色，甚至發麻僵硬，惟回到室內有暖氣的地方才漸漸緩解。女生把手指凍到蒼白拍下並上傳到網上，結果被一名醫科生看到，對方即時提醒女生趕緊就醫「這是病！需要盡快到醫院治療觀察」，並解釋手指凍到蒼白非正常，更懷疑女生是患上「雷諾氏症」。

都市健康｜根據《香港風濕病基金會》所述，雷諾氏症（Raynaud’s phenomenon）是一種風濕病的常見病徵。（YOUTUBE@彰化基督教醫院）

雷諾氏症反覆出現恐永久壞死

根據《香港風濕病基金會》所述，雷諾氏症（Raynaud’s phenomenon）是一種風濕病的常見病徵，例如90%至100%的硬皮症患者，以及20%至30%的系統性紅斑狼瘡症患者都會出現。所謂雷諾氏現象，即是當外在環境變冷或患者受情緒影響時，手指或腳趾會因為微血管異常收縮而變色，通常變色過程都是白色→藍色→紅色；如果雷諾氏現象反覆出現，最壞的情況是指尖組織出現缺血性損傷，因而潰瘍、傷痕，甚至永久壞死。

都市健康｜內地女長期手腳冰冷凍到蒼白不以為意 （小紅書）

女生開玩笑地把其情況分享到網上，殊不知發現身體潛藏了這麼大的危險。大家平日不經意的症狀及情況千萬不要忽視，若有異常最好及早求醫，以免疾病越來越嚴重。

都市健康｜預防雷諾氏症（Raynaud’s phenomenon）最重要是保暖（YOUTUBE@彰化基督教醫院）

另外大家要預防雷諾氏症（Raynaud’s phenomenon）最重要是保暖，避免去冰天雪地的地方旅遊、出入冷氣地方一定要著外套、平日多穿鬆身衣服以免阻礙血液循環，以及時刻都要戴手套及穿襪子，確保雙手、雙腳及身體暖和；同時亦要休息充足、盡量放鬆心情，才能有效預防雷諾氏症。