短髮女生的5個性格特質：自信直接不好惹　你身邊朋友是這樣嗎？

短髮女生惹不得！短髮女生總給人一種俐落感，處事果斷。



來看看你身邊的短髮女生有沒有以下這幾個特徵？

短髮女生的5個性格特質，來看看準不準！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

短髮女生5個性格特質（IG@lalalalisa_m；01製圖）

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1. 直接了斷

會剪短髮的女生做事和做決定直接了斷，能乾脆且不留念地剪短髮，就可以看出為人直接的個性。

2. 有自信

剪短髮有可能會暴露臉型的短處又或是剪後才發現不合適的髮型而炒車。勇於挑戰短髮的女生對自己所做的決定非常有把握，存在一定的自信，就算不是個大美人，也是自信陽光女神。

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3. 大膽有勇氣

勇於剪短髮的女生非常有勇氣挑戰新事物。特別是留長髮多時後直接剪短髮的女生更勇敢，更狠！完全無顧慮長髮一剪，需要數年時間才能留回長髮。

4. 有能力

一般短髮女生或許是為了髮型容易處理，無需頻頻花時間洗頭，花費長時間吹頭髮以及護理。她們把更多的時間投入生活與工作，總帶給人她非常有能力和幹練的感覺。

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5. 獨立有主見

直接把頭髮剪短，沒有多餘的顧慮和憂慮，也不必徵求他人意見，不優柔寡斷，這樣的短髮女生即獨立又有主見。

短髮女生真的太有魅力了！你本身是短髮女生，又或是身邊有短髮女生嗎？以上特徵，你命中幾項呢？

【本文獲「Goody25」授權轉載。】