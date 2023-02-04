心理分析｜從習慣睡姿看你最近的心理狀態 胎兒型的人警戒心較強
撰文：女人我最大
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我們每個人的行為處事，除了依靠大腦判斷以外，其實也深受潛意識影響，使得我們成為不一樣的個體。
台灣東販出版的《圖解有趣的生活心理學》一書中，就有根據美國精神分析醫師鄧克爾（Samuel Dunkell）研究，探討每個人的習慣睡姿，其實就能反映出一個人的深層心理，以及近期的心理狀態。
看看以下6種常見的睡姿，你是哪一種？（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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平常或者最近睡覺時，你最習慣哪一種睡姿呢？
1. 抱著東西睡型
2. 趴睡型
3. 胎兒型
4. 半胎兒型
5. 過冬型
6. 國王型
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1. 抱著東西睡型
你是一個理想主義者，只是現在正處在沒有獲得滿足的狀態，自己的理想與現實的差距，讓你不滿於現狀。
2. 趴睡型
你是相當認真，且做事一絲不苟的人，很擅長計畫與推展事務，但總喜歡發號司令，讓別人覺得你是很以自我為中心的人。
3.胎兒型
你平常是喜歡宅在家的人，對於外界警戒心比較強，防衛心較重，若你並不屬於這種個性的話，也有可能是你現在正面臨處理不來的困難，所以時常保持防禦的狀態。
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4. 半胎兒型
你是做人處事很平衡的人，可以順應環境做變化，對於處理繁雜事務很有一套，很懂得如何去排解壓力。
5. 過冬型
你擁有很敏銳的洞察力，個性謹慎且做事都會經過深思熟慮，但同時也代表你高度敏感，容易多愁善感。
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6. 國王型
你是個性開朗大方，舉手投足充滿自信，做人處事很開誠布公，鮮少藏有秘密。
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