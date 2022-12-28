短髮女生10個編髮造型教學　半丸子、公主頭極減齡　上班上學必看

想要替頭髮做一些造型變化，卻礙於頭髮太短，能做的造型有限？



今天就為你準備10種短髮、中短髮也可以做的編髮，簡單的步驟也可以讓髮型看起來更不一樣！讓編髮不再是長髮女孩的權利。

10個短髮編髮造型教學，提升造型感！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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短髮造型

1. 半丸子頭

超簡單的半丸子頭，絕對是入門短髮造型的首選，從頭頂左右兩邊各取一縷頭髮綁成小馬尾，將馬尾抽出一半當作小丸子，將頭頂髮絲抽鬆，營造蓬鬆感。

2. 甜美低馬尾

先在左右兩側各留一縷頭髮，將其餘頭髮集中綁成簡單的低馬尾，再將先準備好的兩側餘髮向中間繞圈，全部綁在一起，最後將左右兩側的頭髮拉鬆，甜美有變化的低馬尾完成了。

3. 雙層公主頭

和綁公主頭的方式一樣，取上層兩縷頭髮綁在一起，向內轉一圈拉緊，調整一下，接著用剩下的上層頭髮再綁一次一模一樣的，拉緊固定，雙層公主頭就完成了，這個髮型可以使後腦杓看起來髮量增加不扁塌，同時散發可愛甜美的氣質。

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4. 半麻花編髮

先用一部份上層頭髮綁一個小馬尾，兩側各取一縷頭髮編成麻花，集中用橡皮筋綁在一起，再向內繞一圈固定，可以將麻花辮稍微拉鬆，看起來比較自然不緊繃。

5. 簡單低馬尾

先綁一個低馬尾，將後腦勺的髮絲輕輕往上拉鬆，再從臉頰兩側附近抽出一些髮絲。這樣有一點小巧思的低馬尾，不僅可以修飾臉型，也使頭髮蓬鬆，看起來優雅隨興。

6. 層次感短馬尾

短髮也可以在馬尾上做變化，先用上層頭髮綁一個小馬尾，再依序用剩下的頭髮依序疊加，注意每綁下一個髮尾的時候，都要疊在上一層馬尾上面，最後用髮圈一起綁緊就完成啦！

7. 雙層丸子頭

雙層丸子頭其實就是在原本的丸子頭下面再多疊加一層丸子頭而已，簡單的步驟卻可以讓造型看起來更豐富，增加頭髮的層次感。

8. 四股辮盤髮

這個盤髮看起來比較複雜，其實只要會編四股辮就可以了！先取上層頭髮分成四部份綁成四股辮，再將下層頭髮往前，置於四股辮上方，最後全部紮在一起固定，過程中別忘了將頭髮拉鬆，製造空氣感。

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9. 鯊魚夾盤髮

先準備一個漂亮的鯊魚夾，並綁好一個低低的馬尾，將馬尾向上抬，如果還有剩餘的頭髮，可以對折向內集中，最後用鯊魚夾夾住固定，簡單清爽的鯊魚夾盤髮就完成了。

10. 麻花丸子公主頭

先取上層頭髮綁一個馬尾，並將馬尾分成兩部份編成雙股辮，最後將雙股辮向中心轉成一顆丸子，麻花丸子頭就完成了，剩下的頭髮可以用捲髮棒做一些變化，增加甜美浪漫感。

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