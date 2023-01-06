「食屎陳師奶」孫慧蓮入行前是訓導老師　退休後圓演員夢無悔人生

【孫慧蓮｜愛回家｜食屎陳師奶】劉鑾雄日前召開記者會成為全城熱話，在記者會中無所不談，其中提到自己晚晚追看無綫處境劇《愛·回家》，留意到劇中「食屎陳師奶」！被劉鑾雄點名，飾演「食屎陳師奶」一角的孫慧蓮在接受傳媒訪問時表示：「感謝劉生記得陳師奶這個角色」。

孫慧蓮在劇中飾演諸事八卦又貪小便宜的「陳師奶」，但在現實中的孫慧蓮卻是個為了養家打3份工，獨力養育3個女兒的單親媽媽，到女兒長大後，她便決心入行做演員追夢，不介意戲分多少、不在乎酬勞高低，演好每個角色，做好自己份工作。



【孫慧蓮｜愛回家｜食屎陳師奶】孫慧蓮在劇中飾演諸事八卦又貪小便宜的「陳師奶」，但在現實中的孫慧蓮卻是個為了養家打3份工，獨力養育3個女兒的單親媽媽。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

孫慧蓮入行前是訓導老師 羅家英是她學生？

現年84歲的孫慧蓮憑著《愛·回家》中「陳師奶」一角而廣為人知，在入行前，孫慧蓮原來是一位小學老師，曾經擔任過訓導主任，主要負責教授體育科，亦有兼任芭蕾舞導師，她會親自為學生編排舞蹈、設計舞衣，對學生盡心盡力，所以深受學生歡迎！而且很巧合地，原來孫慧蓮是羅家英的小學老師。

【孫慧蓮｜愛回家｜食屎陳師奶】原來孫慧蓮是羅家英的小學老師！（wang_liza＠IG）

孫慧蓮50歲離婚懶理世俗目光 單親媽打3份工獨力養大3個女

孫慧蓮育有3個女兒，在她50歲那年，她因為覺得與丈夫的目標不太一致，所以萌生離婚的念頭，不過在80年代，大眾對「離婚」存有偏見，又認為孩子在單親家庭成長始終不太好，但孫慧蓮懶理一切目光，決定忠於自己而決定離婚，堅持「做自己」！

與丈夫分開後，孫慧蓮成為了單親媽媽，母兼父職養育3個女兒，為了供養女兒到海外讀書，孫慧蓮不惜一個人打3份工，做老師之餘，又替人補習，又教編織、烹飪。幸好，3個女兒都很生性，用心讀書不用媽媽擔心！

【孫慧蓮｜愛回家｜食屎陳師奶】與丈夫分開後，孫慧蓮成為了單親媽媽，母兼父職養育3個女兒，為了供養女兒到海外讀書，孫慧蓮不惜一個人打3份工！（wailin.sun＠IG）

孫慧蓮退休後圓演員夢過無悔人生

孫慧蓮其實自小就有個演員夢，勞碌了半輩子，女兒也已長大成人，可以自己照顧自己，孫慧蓮就決定重拾這個夢想，在1996年，港台剛好有藝員招募，她就膽粗粗前去面試。孫慧蓮還記得當時面試只有她一位「老人家」，場面相當尷尬，但幸好面試題目竟然叫她飾演一位老師，她就重演一次過往當訓導主任跟學生訓話的場面，最終成功被錄取，正式入行開始演員工作。

【孫慧蓮｜愛回家｜食屎陳師奶】孫慧蓮其實自小就有個演員夢，勞碌了半輩子，女兒也已長大成人，可以自己照顧自己，孫慧蓮就決定重拾這個夢想。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

58歲才入行當演員，孫慧蓮坦言後悔太遲入行，對於踏進娛樂圈做演員，有人會覺得她是為了虛榮，孫慧蓮就曾在接受訪問時分享指：「初出茅廬的婆婆，有人受落和支持我，有一種感激，希望可以演下去，每個角色我都會認真去做」。

我做人是為自己而活，不會理別人說甚麼，總之我行條正路就得。 孫慧蓮

入行至今26年，孫慧蓮參演過不少電影及劇集，雖然都是「跑龍套」角色，戲分不多、酬勞亦不高，但她從不介意，只希望有戲做、做好自己份工！孫慧蓮近年憑《愛·回家》中「食屎陳師奶」一角成功引起觀眾留意，她曾笑言出街也會有粉絲認得她，捉住自己合照！

【孫慧蓮｜愛回家｜食屎陳師奶】入行至今26年，孫慧蓮參演過不少電影及劇集，雖然都是「跑龍套」角色，戲分不多、酬勞亦不高，但她從不介意，只希望有戲做、做好自己份工！（《愛·回家之開心速遞》劇照）

孫慧蓮熱心公益曾用積蓄興建學校

孫慧蓮除了是一位盡心盡力照顧女兒的好媽媽及好學不倦的好演員，原來她還熱心公益，經常做義工，幫小朋友補習、賣旗、探訪老人院等之餘，更曾用積蓄興建學校！在人生之中，可以做到忠於自己、退休後依然有魄力努力追夢確實不容易，但相信孫慧蓮確實可以做到不枉此生！